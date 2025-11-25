Celebrar, cuestionar, releer: Neruda, la periferia y las preguntas que aún nos arden

Este 2025 es un ciclo de importantes conmemoraciones para el legado nerudiano. Hace 100 y 75 años, respectivamente, Pablo Neruda —ganador del Premio Nobel de Literatura y acaso uno de los poetas más relevantes de las letras hispanohablantes— lanzaba dos textos cruciales de su bibliografía: la primera entrega de “Residencia en la Tierra” y el “Canto general“, épica de la identidad latinoamericana que inspiró creaciones tan cruciales como el disco “Alturas de Machu Picchu” de Los Jaivas.

Dupla de libros que para la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y experta en Lingüística, Soledad Chávez, son depositarios de una contingencia que permanece vigente hasta nuestros días.

“En el caso de la primera ‘Residencia’ estamos pensando en un joven Pablo Neruda, que tenía 21 años cuando la empezó a escribir”, precisó. “Y como dice Federico Schopf, que fue profesor mío en la universidad, estaba inserto en una periferia mundial. Y siento que seguimos ahí, pero no en un término negativo, sino en uno absolutamente descriptivo de este sur global”.

En el contenido, aquellas reflexiones centenarias del poeta están marcadas por un sentir existencialista profundamente vinculado a las condiciones del mundo moderno. Algo que, tal y como recordó Chávez, se vincula con el eurocentrismo que por entonces caracterizaba a la cultura mundial.

“Hay que pensar que Neruda estaba muy desencantado cuando tenía 21 porque quería irse como agregado a París, que en ese momento era el centro mundial de la cultura y de todos los movimientos, y no se fue”, precisó la académica. Por eso, describe el trayecto hacia el “Canto general” como uno radical, “donde ya no interesa París. Por el contrario, lo que importa justamente es cantarle a este continente, con él transformarse en ese sujeto de la enunciación, en el portavoz de todo un sentido, por medio de un proceso interesantísimo”.

Algo que hoy adquiere una fuerte significancia en vistas de la reconfiguración paradigmática que atraviesa el mundo y su relación con las potencias económicas. “El 11 de septiembre del 2023 el expresidente Pepe Mujica fue invitado a Chile por la universidad y estuvo en Casa Central, en una conversación preciosa. Y en aquel momento reclamaba por esa latinoamericanidad, por la búsqueda de esta suerte de panamericanismo y de empezar a generar redes entre nosotros, a conectarnos, a generar alianzas”, recordó sobre la visita del uruguayo.

“Fue emocionante porque Mujica hablaba a los estudiantes. Para él, esos eran sus receptores ideales. Y esto va muy de la mano con el ‘Canto General’, que a diferencia de la primera ‘Residencia’ nos muestra a un Neruda sólido, seguro, que descubre su lugar en el mundo”, añadió la lingüista.

Todo eso es parte de las reflexiones que se tomarán el Auditorio Lucía Invernizzi el lunes 1 de diciembre, día en que se llevarán a cabo una serie de actividades gratuitas organizadas por la Facultad de Filosofía de la U. de Chile y que girarán en torno a diversas aristas de la obra del poeta.

“Lo que necesitamos es generar esos lazos, estrecharlos más que separarlos. Y en ello, la lectura de libros como estos es, aunque cause risa, absolutamente terapéutica. Es ver la poesía como terapia, una revelación y una necesidad. De ahí la urgencia de celebrar estos dos libros, que son muy actuales y cíclicos. Estamos hablando de casi un siglo donde los reclamos y las sensaciones son prácticamente las mismas“, sumó la académica.

Problematizar a Neruda

Sin embargo, y desde su condición de mujer y académica feminista, Chávez no rehúye a la problemática detrás de la cancelación que durante los últimos años ha pesado sobre la figura del escritor. “Fíjate que yo, de niña, fui muy crítica con Pablo Neruda. En mi casa mis padres son muy nerudianos y desde la infancia, cuando todavía no se tocaban estos temas, a mí me generaba mucho rechazo ciertos accionares en su vida”, confidenció.

“Cuando empecé a estudiar literatura era más huidobriana que nerudiana. Pero algo que agradezco de esta escuela es justamente esta disposición crítica donde se te instala un doble camino: el de conocer a la persona y el de revisar la obra, y poder deslindar estas dos dimensiones. Eso me ayudó muchísimo para descubrir a un poeta que en este momento está en mi top —junto con Virgilio— y que es Ezra Pound, que ha escrito uno de los textos más relevantes de la historia de la poesía universal, como son ‘Los Cantos’, y que apoyó a Mussolini”, contextualizó la experta, quien también menciona otros casos como el del artista visual Joseph Beuys, ex piloto de guerra nazi.

Al observar en particular lo sucedido con la figura del comunista, concluye que este “entró en todo ese proceso crítico que siento muy catártico de las demandas feministas. Y yo, como mujer, ¿cómo no voy a ser feminista? Pero en todas estas demandas hay dos cosas que me preocupan mucho. Primero, esta cancelación que deviene en una suerte de proceso inquisitorio y que, de ser así, nos puede anular como humanidad“.

“Incluso desde los presocráticos podría generarse una serie de cancelaciones, y hay que pensar eso críticamente. O sea, no es decir ‘esto no me gusta’, ‘esto me gusta’ o ‘esto es necesario’. Por el contrario, hay que instalar esa reflexión crítica, así como se instaló en las aulas dentro de la carrera de literatura en la Universidad de Chile, que yo tanto valoro y de los que tanto aprendí”, ejemplificó Chávez.

En ese marco, añade que, junto a eso, se percató de que “había un verdadero silencio, con sendas conmemoraciones de sendos textos tan relevantes de Neruda, y veía pasar los meses dándome cuenta de que no iba a pasar nada. Es verdad que ese año es el año de la Mistral, y se lo merece. Hay que volcarse a ella y eso es un tema de conversación que también es fundamental. Hay que leerla, también de una manera terapéutica”.

Así, la lingüista es enfática al expresar que “no hay nada más actual que leer a Neruda desde esa perspectiva, y lo que queremos justamente es eso: instalarlo en este momento, que en Chile coincide con la previa a la segunda vuelta, que implica el considerarse un sujeto existencialmente en crisis y donde lo que se necesita es una colectividad sana, con hermandad y un reconocimiento total de todo lo que se ha sufrido nuevamente en esta periferia global”.

“Lo he hablado con muchísimos colegas hombres en esta etapa de la cancelación. Y un compañero que admiro muchísimo, Sergio Grez, historiador, me comentó en un momento que este tipo de reflexiones tienen que instalarse en el nivel universitario, pero por nosotras. Por eso es relevante que seamos dos mujeres, con alguien como Kemy Oyarzún —también académica de la U. de Chile y primera presidenta de la Fundación Pablo Neruda—, las que estemos ahí conmemorando a Neruda y reflexionando en torno a esto”, sentenció.

“Y hay que reflexionarlo. De hecho, en algún momento pensamos que sería maravilloso que también invitáramos a quienes han cancelado a Neruda. Y es muy difícil porque la cancelación es coral, pero es anónima. No tuvimos a quién invitar. Así que cruzamos dedos con Kemy para que ese día, este lunes 1 de diciembre, desde las 17:00 horas, también podamos instalar estas reflexiones y dialogarlas”, cerró Chávez.

Cabe destacar que la actividad “Conmemoración de los 75 años del ‘Canto General’ y los 100 años de la primera ‘Residencia en la Tierra‘” se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, en la comuna de Ñuñoa, entre las 17:00 y las 20:00 horas, y contará con la participación de académicos, artistas y autoridades universitarias.