Diez años de "Mujeres con Memoria": Pudahuel invita a nueva jornada de reflexión y arte por los derechos humanos

La Municipalidad de Pudahuel, en conjunto con Vuelan las Plumas —histórico programa emitido por la Radio Universidad de Chile— y la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizarán la décima versión de “Mujeres con Memoria”. Un encuentro dedicado a destacar el aporte de mujeres comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos.

La instancia busca visibilizar trayectorias y experiencias provenientes de distintos ámbitos sociales, culturales y comunitarios, poniendo en el centro a mujeres reconocidas por su trabajo y lucha en materia de memoria y DD.HH. Según la organización, la jornada está pensada como un espacio de reflexión crítica y sensibilidad, donde se abordarán procesos históricos, desafíos actuales y la vigencia de estas temáticas en el país.

El programa contempla diálogos, entrevistas, homenajes y representaciones artísticas multidisciplinarias, además de otras actividades orientadas a promover la participación de la comunidad y fortalecer el vínculo con iniciativas locales de memoria.

La décima edición de este encuentro se desarrollará el martes 25 de noviembre de 2025 a partir de las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal de Pudahuel, ubicada en San Pablo 8428. Esto, con entrada totalmente liberada.

Además, el evento será transmitido por streaming a través del canal de YouTube del Ministerio de las Culturas y mediante la cuenta de Instagram de Vuelan las Plumas, ampliando así su alcance para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Cabe destacar que “Mujeres con Memoria” se ha consolidado durante sus diez versiones como un espacio de encuentro y reconocimiento para diversas voces femeninas que, desde sus respectivos territorios y disciplinas, han contribuido a mantener viva la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos en Chile.

Revisa a continuación la programación completa: