Francisco Vidal ve posible un repunte de Jara: "Hay que desterrar el derrotismo en nuestras filas"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro Francisco Vidal, uno de los voceros del comando de Jeannette Jara, se refirió a la recta final de la carrera presidencial. “El domingo 16 de noviembre en la noche, Jara estaba a 23 puntos del número mágico, el 50%. Hace dos días estaba a ocho puntos de acuerdo a la encuesta Cadem, mira la diferencia. Es decir, es posible revertir la situación que está instalada”, dijo Vidal de cara a la segunda vuelta.

El también expresidente del directorio de TVN apuntó a una “ofensiva de todas las derechas, que en esto no se pierden. Después de todas las cachetadas de payaso de la primera vuelta, al día siguiente están todos unidos detrás del candidato que ganó. El presidente de Evópoli va a tener que tomar más Viadil, ¿se acuerdan cuando dijo que le dolía la guata de pensarlo? Porque yo creo que van a apoyar todos a José Antonio Kast y están en su derecho, obviamente”.

Bajo ese análisis, aseguró que hay una “instalación” respecto al futuro triunfo del candidato republicano y agregó que hay que “enfrentarla desterrando el derrotismo en nuestras filas”. Ejemplificó con que incluso “el domingo en El Mercurio había gente disputándose en la derecha quién iba a ser el ministro de Hacienda”.

Sobre cómo “revertir” el escenario, el vocero de la candidata de centroizquierda señaló que les “falta recuperar el voto del mundo popular”. “Voy a poner un ejemplo concreto. En Puente Alto Jara sacó el 35%. Hay que llegar al 55 o 60. Ahora, si tú tienes ese objetivo, tienes que hacer el mensaje en función de ese objetivo y tienes que determinar, no 24 prioridades, sino dos, tres, cuatro o cinco que apunten a que esa persona entienda, comprenda, que la propuesta de Jara llega directamente a su situación cotidiana”, detalló.

Respecto a la incompatibilidad de reducir el gasto público —una propuesta central de Kast—, con el fortalecimiento de ciertas áreas, Vidal explicó que: “El Estado de Chile tiene el 80% de la responsabilidad de la salud de todos los chilenos. Eso es Fonasa. Tiene el 91% del financiamiento de toda la educación básica y media. Tiene el 40% del financiamiento de la educación superior. Para ese objetivo el Estado de Chile tiene una presión tributaria sobre el producto de 21%, en Europa es 34%. El aporte del impuesto a la renta de los que pagamos impuestos a la renta que somos solo el 20%, en Chile es el 2% con relación al producto, en Europa es 9%. Lo que pasa que la lucha ideológica, política hay que darla con evidencia”.

Sobre la “lucha política ideológica” y si su sector la abandonó en algún momento, el exministro dijo que “si tú analizas los últimos 35 años, evidentemente hay cosas que se postergaron y estallaron en la cara, como fue el tema previsional. Pero si yo lo aterrizo hoy día, el objetivo principal de Jara, en mi opinión, es asegurarle a las familias que lleguen a fin de mes y que estén seguras en su vecindario. Para eso no basta con decirlo”.

“Ahora, hay otros elementos que en esta elección están en juego y tiene que ver con el famoso tema de la continuidad o no continuidad, a mí me parece insólito el debate. ¿Continuamos o no con la Ley de 40 horas?, que tiene como objetivo llegar a las 40 horas, me hacías referencia a ese diputado (Juan Carlos Meza) que dijo ‘¿para qué?’. ¿Continuamos o no con el fin del copago en Fonasa?, 2 millones de beneficiados. ¿Continuamos o no con el Royalty a la minería?, que le llega 450 millones de dólares a los 16 gobiernos regionales y a las 307 comunas más vulnerables”, complementó.

Vidal reiteró que: “En mi opinión, en mi convicción, primero, se puede llegar al 50 + 1%. Segundo, que la evidencia de que se puede la vimos en la elección parlamentaria”.

Además, sostuvo que para esta etapa final, no hay que atacar al contrincante, sino que hay “que hacer los contrastes. Los contrastes entre la propuesta de Jara y la propuesta Kast. Ahora en el tema de la ausencia de los debates la ciudadanía evalúa por sí misma. Pero yo soy partidario de no personalizar el debate, es contrastar las ideas legítimas de la derecha que ya está unida en torno a Kast con las ideas de la centro izquierda y la izquierda”.