Jara emplaza a Kast a disculparse con Matthei: "Cuando tocan a una, nos tocan a todas"

Con motivo del Día contra la Violencia a la Mujer, la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, participó en un evento en Quilicura, donde se refirió a episodios ocurridos durante la campaña presidencial. En sus declaraciones, hizo alusión específica a los ataques con bots que sufrió la entonces candidata Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos en la primera vuelta.

“En el día contra la violencia a la mujer, no puedo dejar de recordar cuando Evelyn Matthei fue víctima de violencia a través de una campaña de fake news y bots organizada por gente vinculada al otro candidato. Quiero decir que cuando tocan a una nos tocan a todas, independiente del sector”, afirmó Jara.

Además, declaró: “Yo también he sido víctima de este tipo de campañas, creo que esa violencia venga de donde venga y hacia quien se dirija, no se puede tolerar. Me gustaría que ojalá en un gesto de grandeza, el otro candidato pudiese ofrecerle disculpas al menos a Evelyn Matthei”.

De este modo, la candidata emplazó directamente a José Antonio Kast a presentar disculpas por los ataques dirigidos contra Matthei. Cabe recordar que, durante la campaña previa a la primera vuelta presidencial, la representante de Chile Vamos fue objeto de una intensa campaña de ataques coordinados en redes sociales. Aunque en su momento se señaló que estos habrían estado vinculados al Partido Republicano, dicha relación nunca pudo ser confirmada.

Pese a la falta de confirmación oficial, la controversia se mantuvo durante varias semanas, llegando a su fin cuando la propia Evelyn Matthei se dirigió a Kast durante un debate. En el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), Matthei declaró: “Quiero decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”.