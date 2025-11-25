José Antonio Kast y reunión con Eduardo Frei: "Hay algo mucho más grande que nos une"

El candidato presidencial José Antonio Kast abordó este martes el encuentro que sostuvo con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, reunión que se desarrolló en Santiago y que, según relató, estuvo centrada en el panorama político y económico del país.

Desde Pica, donde continúa su despliegue territorial, Kast afirmó que conversaron sobre la crisis de seguridad, la falta de inversión y la experiencia internacional del exmandatario. Señaló que valora el rol que Frei ha tenido “promoviendo a Chile en el mundo” y que ese conocimiento resulta relevante para quien aspira a gobernar.

Durante el diálogo, Kast recalcó que encontraron coincidencias en materias que considera esenciales para su programa. Entre ellas, la idea de que “no hay libertad si no hay seguridad” y que la inversión requiere “reglas claras y una buena gestión del Estado”. Agradeció el recibimiento del exmandatario y su familia, y remarcó que la conversación apuntó a los desafíos que enfrentará el país durante los próximos años.

El abanderado de derecha añadió que también se reunió con Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera, encuentro que estuvo marcado por un mensaje común, “recuperar la esperanza en un Chile más seguro y con mayores oportunidades”. En ese sentido, Kast sostuvo que, pese a las diferencias políticas históricas con el expresidente, hoy existe un espacio para entenderse. “Hoy día hay algo mucho más grande que nos une”, afirmó.

Consultado por las críticas del senador Francisco Huenchumilla, quien cuestionó el rol de Frei tras reunirse con un candidato de derecha, Kast evitó profundizar y se limitó a reiterar el carácter privado de la conversación con el exmandatario. Subrayó que su campaña seguirá enfocada en seguridad, crecimiento e inversión, y en recoger experiencias de gobiernos anteriores.