Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de marzo de 2026


La abanderada Arantza Inostroza brilla en los Bolivarianos y se lleva la medalla de oro

La esgrimista del Team Chile, Arantza Inostroza, se coronó campeona en florete y encabezó una nueva jornada ganadora para la delegación nacional en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, que sumó 12 medallas en el día.

Deportes

La abanderada del Team Chile, Arantza Inostroza, tuvo un estreno perfecto en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, al quedarse con el oro en florete, consolidando una jornada que dejó 12 nuevas medallas para Chile. La esgrimista respondió a su favoritismo con una actuación sólida en la Villa Deportiva Nacional, donde dominó sin contratiempos. “Estoy muy feliz, porque me tocó ser abanderada y también ganar el oro. Pude representar bien a Chile”, celebró tras la ceremonia.

Su compañero de bandera, el tirador Héctor Flores, también tuvo una destacada presentación al obtener el bronce en skeet, aportando al positivo inicio nacional en Lima. A su vez, el tirador Daniel Vidal se adjudicó la prueba de Rifle de Aire 10 Metros, sumando otro oro para el equipo.

La natación volvió a ser protagonista con una producción que mantiene a Chile entre los países más competitivos del certamen. En dos días de finales, la delegación acuática ya acumula una docena de preseas, y este sábado sumó nuevos podios gracias a Mariano Lazzerini, campeón de los 200 Metros Pecho, y a Eduardo Cisternas, quien dominó los 200 Metros Libres. También destacaron las platas de Vicente Villanueva, Laura Fingerhuth y el relevo 400 Metros Combinados, además de la plata de Edhy Vargas en 100 Metros Espalda.

Entre los talentos jóvenes, la ciclista Catalina Henríquez, de solo 15 años, obtuvo la plata en BMX Freestyle, consolidando una de las actuaciones más prometedoras del día. En lucha, Virginia Jiménez se quedó con la plata en los 62 kilos, mientras en esgrima, Lisa Montecinos sumó un valioso bronce en florete.

Medallas de Chile en la jornada

OROArantza Inostroza (Esgrima) / Florete
ORODaniel Vidal (Tiro al Blanco) / Rifle de Aire 10 Metros
OROMariano Lazzerini (Natación) / 200 Metros Pecho
OROEduardo Cisternas (Natación) / 200 Metros Libres

PLATACatalina Henríquez (Ciclismo) / BMX Freestyle
PLATAVirginia Jiménez (Lucha) / 62 Kilos
PLATAVicente Villanueva (Natación) / 200 Metros Pecho
PLATALaura Fingerhuth (Natación) / 200 Metros Pecho
PLATAF. Baffico, E. Vargas, L. Toledo, M. Lazzerini (Natación) / 400 Metros Combinados
PLATAEdhy Vargas (Natación) / 100 Metros Espalda

BRONCEHéctor Flores (Tiro al Vuelo) / Skeet
BRONCELisa Montecinos (Esgrima) / Florete

