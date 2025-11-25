Red de Periodistas Feministas rechaza decisión del CNTV contra campaña del Ministerio de la Mujer

A través de un comunicado público, la Red de Periodistas y Comunicadores Feministas expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la resolución del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que impedirá emitir la campaña sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

El spot, realizado por el Ministerio de la Mujer y que se esperaba, fuera proyectado durante las conmemoraciones del 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- no consiguió el respaldo necesario entre los consejeros del CNTV. Cinco de ellos alegaron que la campaña podría generar “confusión” en medio del contexto electoral.

De acuerdo a la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, “esta decisión, adoptada con fundamentos imprecisos, desconoce la gravedad y urgencia que la violencia de género reviste para la vida de las mujeres en Chile”, y además, “contraviene las obligaciones internacionales que el Estado chileno ha asumido en materia de derechos humanos”.

“No es posible, ni éticamente aceptable, que una campaña pública destinada a proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea tratada como un supuesto ‘riesgo electoral’. Esta vulneración de derechos fundamentales no es contingencia: es una emergencia permanente”, sostuvieron las integrantes de la Red.

La organización aseguró que el no dar luz verde a la campaña, limita la capacidad del Estado para prevenir la violencia, restringe la información pública sobre una ley recientemente promulgada e instala un precedente peligroso: “que los derechos de las mujeres pueden ser relativizados por interpretaciones coyunturales o electorales”.

“Resulta particularmente inquietante que el CNTV sostenga que el mensaje podría ‘generar confusión’. Precisamente por ello es indispensable comunicar masivamente, con claridad y pedagogía. La confusión no se combate con silencio: se combate con información”, remarcaron.

En esa misma línea, la Red observó que “ que las campañas de prevención no son gestos simbólicos, sino herramientas concretas de protección”. “A través de ellas, miles de mujeres, muchas en situación de riesgo extremo, acceden por primera vez a información sobre sus derechos y los servicios de apoyo disponibles”.

“Cada retraso, cada bloqueo, cada silencio institucional aumenta el riesgo. Cuando el CNTV frena una campaña esencial, no ejerce neutralidad: produce consecuencias materiales”, recalcaron.

Por todo lo anterior, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas exigió que el CNTV revierta de forma inmediata su decisión, garantice la emisión completa de la campaña “en los plazos propios de las conmemoraciones del 25 de noviembre” y que los organismos del Estado “adopten protocolos que protejan las campañas de género frente a interpretaciones coyunturales”.

“No aceptaremos que la protección de las mujeres sea subordinada a cálculos electorales, temores institucionales o lecturas restrictivas de mandato público. No aceptaremos que una campaña de prevención, una herramienta de vida o muerte para tantas mujeres, sea tratada como un ‘peligro comunicacional’. Firmamos esta carta con la convicción que informar también es proteger”, concluyeron.