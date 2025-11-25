Mantienen prisión preventiva para imputados por caso Muñeca Bielorrusa

Diario y Radio Universidad Chile

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la medida cautelar más gravosa para Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles -pareja de la exministra Ángela Vivanco-, imputados en esta arista del caso Audios.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles —pareja de la exministra Ángela Vivanco—, imputados en el caso Muñeca Bielorrusa.

El tribunal confirmó que los tres acusados por cohecho, soborno y lavado de activos deberán seguir en el anexo Capitán Yáber mientras continúe la investigación.

Según los antecedentes, los abogados Vargas y Lagos, representantes del consorcio Belaz Movitec, pagaron $45 millones a Vivanco mediante Migueles para influir en un fallo contra Codelco en una licitación fallida.

El fiscal Marco Muñoz detalló siete resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que favorecieron al consorcio en litigios con Codelco, obligando a la estatal a desembolsar más de $17.500 millones. Estos fallos habrían contado con el voto favorable de Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas canalizadas por su pareja junto a los abogados involucrados.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

