Más de mil familias aún esperan respuestas: Gobierno e Iglesia renuevan compromiso con el Plan Nacional de Búsqueda

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la ex Vicaría de la Solidaridad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, se reunió con el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, para abordar los avances del Plan Nacional de Búsqueda y coordinar actividades de memoria vinculadas al histórico organismo de defensa de los derechos humanos.

El ministro Gajardo agradeció la disposición de la Iglesia y el rol que ha desempeñado en el seguimiento del plan. “Agradecer al cardenal Chomali porque nos recibió acá en su casa y también por todo el trabajo que ha desarrollado la Iglesia en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”, señaló. Recordó que desde enero la Iglesia participa formalmente en el comité de seguimiento a través del padre Jorge Scherz, lo que ha permitido fortalecer el trabajo con organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos.

El secretario de Estado recalcó que la iniciativa gubernamental requiere amplio apoyo político y social. “El Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestra sociedad. Son miles de compatriotas nuestros que le faltan a nuestro país y a sus familiares”, afirmó. Además, destacó que se trata de una herida aún abierta para Chile, cuyo cierre exige continuidad más allá del actual gobierno.

Asimismo, informó que se invitó al cardenal Chomali a participar en la presentación de la memoria del Plan Nacional de Búsqueda, documento que —según el decreto que lo creó— debe ser entregado a los dos años de su implementación. También adelantó que el ministerio prepara actividades especiales para conmemorar los 50 años de la Vicaría, institución que “fue un lugar clave para la defensa y promoción de los derechos humanos, que entregó cobijo, apoyo y representación jurídica en los momentos más duros de la dictadura”.

Por su parte, el cardenal Chomali valoró el encuentro y el compromiso del Estado. “Es un agrado encontrarse con el ministro Gajardo para conversar sobre distintos temas, y uno de ellos fue cómo el Plan de Búsqueda se está robusteciendo”, indicó.

En ese sentido, la autoridad eclesiástica destacó además el aporte del sacerdote que colabora con el proceso y la urgencia de facilitar que cualquier persona que tenga información relevante pueda hablar: “Hay más de mil familias que siguen buscando a sus seres queridos, y nosotros tenemos que acompañarlas”.

“Llegamos a la conclusión de que esto no es un tema de izquierda o derecha. Es un tema mucho más profundo: hay familias que lloran toda su vida y que tienen derecho a saber la verdad y a dar sepultura digna a sus deudos”, añadió.

Chomali también resaltó la importancia histórica de la Vicaría de la Solidaridad y la amplitud del reconocimiento que hoy recibe. Así, recordó que este miércoles los extrabajadores del organismo sostendrán un encuentro de oración y que el Colegio de Abogados también prepara homenajes.