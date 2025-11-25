¿Qué día estará Pet Shop Boys? Conoce la programación completa del próximo Festival de Viña del Mar

Este lunes, se reveló la programación por día de los artistas que se presentarán en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, que se realizará entre el 22 y 27 de febrero.

El domingo 22 de febrero, Gloria Estefan será la encargada de dar el puntapié inicial al certamen. Esa noche, también se presentará Matteo Bocelli.

El lunes 23 de febrero, llegará Pet Shop Boys al escenario viñamarino. La jornada cerrará con la presentación de Bomba Stereo.

Los hermanos Jesse & Joy abrirán la noche del 24 de febrero. Ese martes llegará por primera vez al escenario del Festival el grupo de k-pop NMIXX.

El cantante colombiano Juanes actuará el 25 de febrero, al igual que el grupo de cumbia argentino Ke Personajes.

El jueves 26 de febrero, llegará por tercera vez la cantante chilena Mon Laferte. Para cerrar la jornada, se presentará Yandel Sinfónico.

Para la última noche del certamen, se presentarán Paulo Londra y Pablo Chill-E. Hasta el momento, el único humorista confirmado es Kramer, aunque aún no se conoce el día en que se presentará.

Este miércoles 26 de noviembre desde las 11:00 horas comenzará la preventa para el Festival de Viña 2026. La venta general será el viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas.