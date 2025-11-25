Pese a los pronósticos: Sala del Senado rechaza acusación constitucional contra Diego Pardow

Contraviniendo los pronósticos, la Sala del Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, luego de que ninguno de los dos capítulos del libelo, consiguieran los 25 respaldos necesarios.

La acusación fue presentada por las bancadas de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados, a propósito de los sobre cobros en las cuentas de la luz, y apuntaba a supuestas infracciones a los principios de probidad, eficiencia y eficacia.

El libelo acusatorio cuestionaba el manejo de Pardow ante dos hechos: por un lado, los cobros indebidos de las empresas generadoras de electricidad -que se produjeron tras un error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE)- y por otro, la auto denuncia de la empresa transmisora Transelec, que el año pasado admitió al Ministerio de Energía una sobre valoración de su capital, que también devino en un aumento tarifario.

En la Cámara Baja, la acusación constitucional fue aprobada con 80 votos a favor, entre ellos, los de 14 parlamentarios del oficialismo. En el Senado, sin embargo, no se repitió el mismo escenario.

Respecto al primer capítulo, fueron 17 votos a favor y 28 en contra. Con excepción del senador del PPD, Pedro Araya, todos los senadores de partidos de Gobierno, además de la Democracia Cristiana (DC) y algunos independientes, rechazaron el texto.

La oposición, en tanto, no actúo como bloque, ya que hubieron varios desmarques, entre ellos, los de los senadores de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón y del senador Evópoli, Luciano Cruz Coke.

Con en el segundo capítulo, la historia fue similar. Pese a que algunos de los senadores de oposición cambiaron su voto, el resultado final fue de 21 votos a favor y 21 en contra, por debajo de los 25 votos requeridos.

Pardow y Elizalde valoran la decisión del Senado

Luego de la votación, el exministro Pardow destacó que hubiera “un número importante de senadores, tanto de Gobierno como de oposición, que compartieron el planteamiento de que la acusación constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentario, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas. Esas causales jurídicas específicas no procedían en este caso, porque se basaba en hechos falsos”, acusó.

De todas maneras, el extitular de Energía afirmó que no descuidará “las críticas políticas legítimas” expresadas durante el debate: “Me las llevo con la mayor humildad y entiendo que el Gobierno también las está implementando para remediar la situación, las consecuencias materiales de estos errores”.

En una nota más personal, Pardow señaló, visiblemente emocionado, que “la única consecuencia material que tenía esta acusación constitucional era impedirme el ejercicio de mi cargo de académico en la Universidad de Chile”.

“Mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado por la dictadura. Cuando hablamos que nuestras instituciones mejoran, yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de tratar de ofrecerle a personas que piensan distinto una perspectiva de que era lo justo. En ese sentido, yo valoro especialmente el respeto que siempre hubo en la discusión en el Senado y valoro también que haya habido un número importante de senadores dispuestos aquello. Es una oportunidad que no tuvo mi padre”, expresó.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también valoró la decisión del Senado. A su juicio, “cuando se escucha el argumento, se reflexiona, se tienen a la vista los argumentos para finalmente decidir, eso habla bien de las instituciones y particularmente de las instituciones democráticas”.

“Lo que hubo en el Senado, fue una exposición brillante de parte del abogado de la defensa, para dejar de todo claro, que esta acusación carecía de fundamentos jurídicos, no cumplía con ninguno de las causales establecidas en la Constitución, se le imputaban al exministro Pardow hechos falsos y se le hacía responsable por hechos que no eran hechos propios”, agregó.

En esa misma línea, Elizalde hizo un llamado a los parlamentarios a “utilizar adecuadamente los mecanismos de fiscalización que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Ya llevamos nueve acusaciones constitucionales, todas ellas carentes de fundamentos y el sistema político se distrae respecto de lo que es importante, que es seguir avanzando en leyes que resuelvan los problemas de todas las chilenas y chilenos”, apuntó.