Senado aprueba Presupuesto 2026 entre divisiones: caen Pase Cultural y recursos para sitios de memoria

La Cámara Alta despachó la totalidad del erario tras reponer recursos para Interior, RR.EE., Hacienda, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Salud y Educación, entre otros, mientras un debate inesperadamente áspero surgió por el rechazo a financiamiento de sitios de memoria y al Pase Cultural. El Ejecutivo destacó mejoras sustantivas al presupuesto y valoró el diálogo con el Parlamento antes de que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados.

Con el análisis y despacho de todas las partidas, el Senado retomó este lunes 24, el análisis del proyecto de ley de Presupuestos 2026. Cabe recordar que la semana pasada, se despejaron las partidas de 18 ministerios y reparticiones.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo fue la primera partida despachada por mayoría, no sin antes votar indicaciones de información y enmiendas presentadas por el Ejecutivo y por parlamentarios.

Durante el debate se abordaron, entre otros, aspectos relacionados con permisología y la decisión del Estado de optar por consultoras externas. En otro orden, se solicitó celeridad para el proyecto de reactivación y promoción turística.

Luego, el Senado repuso la partida del Ministerio del Interior, que llegó rechazada desde la Cámara Baja. La indicación sustitutiva del Ejecutivo incluía la reducción 10% extra de las funciones críticas, la incorporación de una glosa relativa al mercado de Temuco y adquisición de terrenos en el contexto del Plan Buen Vivir.

En la misma línea, se repusieron los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Contraloría General de la República y la del Ministerio de Hacienda.

En la discusión y votación de la partida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se aprobó la indicación del Ejecutivo para dar continuidad operacional en caso de emergencias, con la habilitación de la adquisición de equipos.

Además, se respaldaron las indicaciones referidas a la ejecución de una serie de programas, en donde solo la asistencia técnica quedará en los organismos ejecutores. Esto, dando “respuesta a los acuerdos alcanzados con las asociaciones de gremios”.

Sin embargo, el programa Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, se rechazó. Entre las argumentaciones, se criticó que la reducción de recursos dejó al programa sin capacidad para ejecutar.

La Cámara Alta aprobó reponer los recursos destinados a la partida de Medio Ambiente, la cual se despachó por mayoría sin mayor debate.

La intensificación del debate

Si bien hasta antes de la discusión la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no se veía como un punto crítico, la solicitud por parte de la oposición de votar por separadas las asignaciones de sitios de memoria y fundaciones ligadas a los derechos humanos cambió el panorama.

En votación separada se rechazaron los recursos para diversos programas de sitios de memoria, entre ellos: la Fundación Salvador Allende; Corporación de expresos Políticos de Pisagua; Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas y Corporación Estadio Nacional, entre otras.

El senador de la UDI, Javier Macaya, defendió las solicitudes de votación separada ya que “el presupuesto de este ministerio es uno de los que más aumentan, frente a las numerosas urgencias en materia de salud, por ejemplo”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se mostró sorprendido del rechazo de algunos sitios, pues evidenció que había un acuerdo con el Ejecutivo, puesto que el Gobierno había accedido a rebajar el presupuesto de este ministerio y, en esa línea, sostuvo, que no tenía sentido “rechazar los presupuestos de continuidad de los sitios de memoria“.

La senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó duramente el rechazo a las asignaciones destinadas a sitios de memoria: “Quiero advertir la peligrosidad del tipo de argumentaciones que se está dando para defender el no apoyar estas votaciones”, afirmó, enfatizando que oponer estos recursos a otras áreas sensibles es injustificado. “Decir que me importa más el presupuesto de salud, vivienda o educación me parece que es una falta de respeto sin límite”.

Pascual comparó la situación con estándares internacionales: “Supongo que en Alemania, para seguir manteniendo los sitios de memoria del Holocausto, nadie dice que haya que rebajar ni salud ni otro”.

La senadora advirtió que este enfoque reproduce lógicas que profundizan desigualdad y fragmentación social. “Esto es para decir que para darle a uno le tengo que quitar a otros y eso es lo peligroso del Estado neoliberal, de una sociedad individualista”, sostuvo.

Finalmente llamó a resguardar los aprendizajes históricos: “Una sociedad que no educa en valores de respeto puede repetir las noches más oscuras y largas que tuvimos durante 17 años y medio en nuestro país”.

En esta partida, también se rechazó el financiamiento del Pase Cultural.

La votación continuó con el presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública, donde se aprobaron indicaciones de información y la propuesta por el Ejecutivo para reponer la partida con la correspondiente disminución de las funciones críticas.

Luego se dio el paso a la votación de las indicaciones presentadas a la partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, uno de los puntos críticos que se veía en ente presupuesto 2026 y donde se abordaron programas de patrimonio familiar y un conjunto de indicaciones tendientes a reponer glosas que no alcanzaron el quorum suficiente en la Cámara Baja y que se referían en su mayoría a mecanismos de control de transferencias a localidades pequeñas y convenios entre la cartera y los municipios.

Así, se aprobaron indicaciones que materializan uno de los acuerdos alcanzados y que permite que, con cargo a los subsidios se puedan realizar diseño de obras de urbanización, incluyendo vialidades, obras sanitarias, ampliación de la red sanitaria, evacuación de aguas lluvia, tendido eléctrico, suministro de gas, reciclaje de aguas grises y plantas de tratamiento de aguas servidas que permitan la factibilización de terrenos de propiedad de los SERVIU.

En la partida del Congreso Nacional se aprobaron los recursos que repuso el Ejecutivo y la partida.

En tanto, en la partida de Salud, quizá uno de los nudos más críticos de la discusión de Presupuesto, la preocupación transversal de las y los legisladores estuvo en el congelamiento del per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS), cuyo monto no se ha visto incrementado desde el 2024 cuando se fijó en poco más de 11 mil pesos. Al respecto, la Sala aprobó -por unanimidad- los fondos del ministerio luego que se llegara a un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo que compromete evaluar el alza de este indicador en el trámite de la Comisión Mixta.

A la hora de revisar indicaciones, las y los parlamentarios abogaron por establecer políticas preventivas en la APS en materia de cáncer, la derivación automática al segundo prestador Ges, la inclusión de las mutuales en la rebaja de las listas de espera y asegurar una glosa para el programa Más Adulto Mayor Autovalente (AMA).

Se aprobó, además, que los establecimientos de salud, en la entrega de métodos anticonceptivos hormonales de emergencia no podrán establecer exigencias adicionales establecidas en la ley respectiva, y que la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá conformar un Consejo para el seguimiento de medidas y recomendaciones en materia de eficiencia hospitalaria.

Asimismo, se dio luz verde al financiamiento de los programas educativos de promoción, difusión, prevención y detección precoz del cáncer testicular, gástrico y colorrectal.

En materia educacional, la cámara despachó la partida en forma unánime no sin antes dar un intenso debate al respecto.

En la discusión, el Ejecutivo dio cuenta del trabajo desarrollado con las manipuladoras de alimentos de modo de reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales, además de la prohibición de las empresas condenadas por infracciones laborales para participar en procesos licitatorios. Asimismo, hizo énfasis en el compromiso de realizar un estudio sobre la carga de raciones, donde diversos parlamentarios plantearon la necesidad de conocer los estudios finales.

Tras discutir la admisibilidad de algunas de las indicaciones presentadas se procedió a votar la indicación del Ejecutivo que repuso los recursos de la partida de Educación, la que fue respaldada por unanimidad (27 votos).

Al respecto, el Ejecutivo explicó que se incorporaron además diversos temas que fueron tema de discusión tanto en la Cámara como en el Senado como, por ejemplo, el incremento de los recursos para los Liceos Bicentenarios, SLEP, además de la reducción del 10% de pago de funciones críticas.

Finalmente, en el debate del Articulado del proyecto se aprobaron por mayoría diversas indicaciones de información.

Asimismo, el Ejecutivo mantuvo sus reservas de constitucionalidad luego que se rechazaran algunas de sus indicaciones que buscaban suprimir algunos de los artículos que a su juicio “excedían las facultades exclusivas“.

En ese caso se cuentan, por ejemplo, las indicaciones que pretendían eliminar los artículos 45, 47 y 48, en materia de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); procesos de asignación de beneficios de vigencia anual y admisión escolar preferencial para personas de nacionalidad chilena y extranjeros en situación regular, entre otros temas.



Ministro de Hacienda destaca “muy buena jornada” tras aprobación de las 33 partidas del Presupuesto 2026 en el Senado

En un punto de prensa realizado tras el despacho completo de las 33 partidas del Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la jornada como un avance significativo para el país y destacó que el rápido progreso en la tramitación era una prioridad para el Ejecutivo.

El secretario de Estado subrayó el contraste entre el escenario inicial y el resultado obtenido: “Partimos en la comisión mixta con prácticamente todas las partidas rechazadas. Después logramos 19 partidas aprobadas en la Cámara de Diputados. Y hoy día hemos tenido 33 partidas aprobadas con rechazos muy puntuales de temas específicos”. En esa línea, aseguró que “esta ha sido una muy buena jornada y un muy buen resultado para el país”.

Grau enfatizó que los avances logrados son fruto del diálogo entre Gobierno y Parlamento: “Cuando un proyecto de ley ingresa al Congreso, lo que uno espera es que mejore durante la tramitación, y la ley de presupuesto ha mejorado de forma muy sustantiva”.

El ministro de Hacienda destacó una serie de mejoras incorporadas al Presupuesto 2026: se sumaron $15 mil millones para la salud primaria, especialmente en zonas rurales; se fortalecieron los programas de Junaeb y las becas TIC; y se añadieron 15 mil nuevos subsidios de vivienda para el Plan de Emergencia Habitacional. También se incrementaron los recursos de la Contraloría en más de $1.500 millones, se incorporaron medidas para agilizar la gestión de los GORE y se impulsará la promoción del pisco y el vino chileno a través de ProChile. Además, el presupuesto considera más apoyo para la selección de rugby, y el Gobierno anunció que el reavalúo de las viviendas se postergará de enero de 2026 a enero de 2027 mediante la ley de reajuste.

Respecto de los programas rechazados, aseguró: “Vamos a buscar reponerlos”, detallando que las objeciones afectaron principalmente a partidas de Cultura, Desarrollo Social y algunos artículos específicos. Pese a ello, insistió: “Cuando uno ve esto desde la perspectiva global, lo que tenemos hoy día es un muy buen resultado, y no para el Gobierno, sino para el país”.

Frente a preguntas sobre la Glosa Republicana y los recursos para expresidentes, el ministro aclaró que no ha habido variación durante este debate en lo que se refiere a la asignación para los presidentes de la República; “eso se ha aprobado hoy día”.

Sobre la ley de reajuste del sector público, reiteró que será discutida con las asociaciones de funcionarios.

Además, añadió que la partida del Tesoro Público ya contempla las provisiones necesarias: “La ley de reajuste está debidamente provisionada (…) la reserva permite cubrir las distintas obligaciones que surjan”.

Finalmente, Grau se refirió a las reservas de constitucionalidad realizadas durante la tramitación: “Es normal (…) cuando la Mesa califica una indicación como inadmisible. Normalmente esto no tiene relación con el fondo, sino con que la ley de presupuesto no sea la ley adecuada para una indicación de esa naturaleza”.

El ministro cerró su intervención agradeciendo nuevamente el trabajo legislativo y destacando el ambiente de entendimiento: “Ha primado el diálogo y creemos que es una muy buena noticia para el país”.