Sitios de memoria y rechazo presupuestario del Senado: “Es una estrategia para imponer el negacionismo por la vía financiera”

La discusión presupuestaria en el Senado generó fuerte preocupación en el mundo de los derechos humanos, luego de que la oposición solicitara votar por separado las asignaciones destinadas a sitios de memoria, lo que derivó en el rechazo de los recursos para espacios emblemáticos. Mientras sectores oficialistas advirtieron la “peligrosidad” de los argumentos utilizados para justificar el recorte, dirigentas de organizaciones de memoria denunciaron un “asedio sistemático” y una estrategia para imponer el negacionismo por vía presupuestaria.

En votaciones separadas, durante la jornada de este lunes la Cámara Alta rechazó los recursos para diversas iniciativas que resguardan la memoria histórica, entre ellas, la Fundación Salvador Allende; la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua; la Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Estadio Nacional y el Fondo Programa Sitios de Memoria.

Desde la UDI, el senador Javier Macaya defendió la decisión, argumentando que “el presupuesto de este ministerio (Culturas, las Artes y el Patrimonio) es uno de los que más aumentan, frente a las numerosas urgencias en materia de salud, por ejemplo”.

En contraste, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se mostró sorprendido del rechazo de las asignaciones de algunos sitios, pues evidenció que había un acuerdo con el Ejecutivo ya que habían accedido a rebajar el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esa línea, sostuvo que no tenía sentido “rechazar los presupuestos de continuidad de los sitios de memoria”.

La senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó duramente el espaldarazo a las asignaciones destinadas a sitios de memoria y advirtió “la peligrosidad del tipo de argumentaciones que se está dando para defender el no apoyar estas votaciones”.

Pascual llamó a resguardar los aprendizajes históricos: “Una sociedad que no educa en valores de respeto puede repetir las noches más oscuras y largas que tuvimos durante 17 años y medio en nuestro país”.

Un “déjà vu” para las organizaciones de memoria

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna, sostuvo que el rechazo a las partidas de algunos sitios de memoria es como un “déjà vu”.

“Esto pasó el año pasado para todos los sitios. Pero esta es una manipulación política, porque claramente, con el presupuesto escuálido que tenemos en Estadio Nacional, Casa Memoria José Domingo Cañas, Pisagua y la Fundación Salvador Allende —que corresponde al archivo de la fundación—, no vas a financiar salud. Por lo tanto, esta es una estrategia para poder imponer, en el fondo, este negacionismo por la vía financiera. De eso se trata”, aseveró Cisterna.

La directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas detalló que los espacios a los cuales se les negó el presupuesto son “absolutamente estratégicos”.

Además, indicó: “Pensemos en lo que significa Pisagua para la memoria de nuestro país, en el impacto del hallazgo de la fosa en Pisagua; el Estadio Nacional, el mayor campo de concentración y el primero en nuestro país; José Domingo Cañas, un centro de secuestro, tortura y exterminio. No es cualquier lugar. El archivo de la Fundación Salvador Allende también es fundamental. Aquí lo que se está atacando es la memoria de nuestro país. Esto es un tema ideológico, no es un tema de financiar la salud“.

En esa línea, Cisterna manifestó que tras el rechazo de la derecha a las asignaciones a los sitios de memoria se esconde una “política de negacionismo” y adelantó que esta negativa “es el anuncio de lo que se nos viene“.

“Fíjate que el año pasado rechazaron todo el presupuesto para todos los sitios de memoria. Este año esto es selectivo y esa selectividad habla de lo que se viene. O sea, parten con nosotros, pero vienen por todos nosotros. Es así. Yo creo que es lo que ellos han tratado de hacer todo el tiempo. Les molesta la memoria porque implica justamente la no regresividad en materia de derechos humanos. Esta es la vuelta de los sectores que generaron el terrorismo de Estado en nuestro país”, aseguró.

Desde la Coordinación de la Red Nacional de Sitios de Memoria, Karen Cea Pérez, señaló a nuestro medio que el rechazo de las asignaciones para los sitios de memoria es “una muestra más del asedio sistemático que la derecha ha sostenido, permanentemente, contra los sitios, y que se ha intensificado en el marco del ascenso de discursos abiertamente negacionistas y que relativizan los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado en Chile entre 1973 y 1990”.

Cea argumentó que la derecha le “teme a los sitios de memoria porque somos una prueba de los crímenes perpetrados por la dictadura en complicidad con el sector del cual ellos forman parte, pero además somos una interpelación permanente desde los testimonios de quienes sufrieron la prisión política y la tortura, que confrontan los relatos que buscan perpetuar la impunidad para y negar los crímenes”.

Ahora, será la Cámara de Diputadas y Diputados la que discutirá el presupuesto despachado desde el Senado. En ese sentido, Cisterna enfatizó en la necesidad de que la Corporación revierta la decisión de la Cámara Alta: “La propuesta del Senado no puede llegar así a la Comisión Mixta. Entendemos que, si llega así, va a ser muy difícil revertirla. De hecho, ya se nos dijo que es imposible si llega en estos términos“.