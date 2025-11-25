Tras reconsideración solicitada por Vallejo: CNTV aprueba emisión de campaña contra la violencia de género

En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles 25 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) aprobó la emisión de la campaña pública sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, “Una ley en nombre de todas”, que comenzará a ser transmitida a partir de este martes en todos los canales de televisión abierta.

La decisión se produjo tras una solicitud de reconsideración presentada por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, luego de que el spot —realizado por el Ministerio de la Mujer— no consiguiera inicialmente el respaldo necesario entre los consejeros del CNTV. Cinco de ellos habían alegado que la campaña podría generar “confusión” en medio del contexto electoral.

La reconsideración fue aprobada por 9 de los 11 integrantes del Consejo, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, señaló que esta decisión “se da en el marco del ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, que le entregan la facultad privativa de ponderar las propuestas de campañas de interés público que le hace llegar el Gobierno para posteriormente dar su aprobación o no”.

Muñoz expresó además que el CNTV “se suma a la conmemoración de una fecha tan importante, en especial para las mujeres del país, velando de manera permanente por la erradicación de toda forma de violencia de género en las pantallas de la televisión chilena”.

Finalmente, durante la sesión extraordinaria del CNTV celebrada este martes, la consejera María de los Ángeles Covarrubias pidió dejar expresa constancia de su rechazo a esta iniciativa, marcando la única posición disidente registrada oficialmente en la votación que permitirá la difusión de la campaña en todas las pantallas del país.