Ailinashakti y su retorno a Chile: "Vine de sorpresa y encontré un lugar donde seguía creciendo profesionalmente"

Para Ailinashakti, violinista y cantautora egresada de la U. de Chile, su retorno a nuestro país ha estado marcado por una serie de peculiaridades. “Siento que, de alguna manera, se repite un ciclo“, compartió en una reciente entrevista con el programa Semáforo.
“Hace unos años, antes de irme a México, me titulé en la universidad y di mi examen estando embarazada de mi primer hijo, con una orquesta de puros amigos que se formó tocando el concierto para violín de Tchaikovsky. Y ahora estoy acá, a punto de hacer una presentación que ha significado volver a preparar algo con un montón de energía, tiempo y fuerza, como armar el título. Siento algo así”, agregó la artista.
“He estado todo el año planeando este día y estoy súper emocionada. Es un ciclo que se vuelve a repetir y ahora estoy embarazada de mi segunda bebé. Me parece loco, inesperado”, confidenció sobre otro de los puntos en común entre ambas experiencias.
Lo anterior, en una cita que tendrá lugar este viernes 28 de noviembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile y que dejará constancia del que será su primer disco grabado en vivo. “Todo ha sido súper lindo, esta bienvenida inesperada también”, confesó. “Me vine medio de sorpresa y de repente me encontré acá con un montón de tierra fértil donde seguía creciendo profesionalmente. Así que feliz de encontrarme con amistades y familia que no vi en todo este tiempo”.
Sin embargo, y tras pasar cinco años radicada en México, su visita igualmente se da en el marco del lanzamiento oficial de “Altar“, el más reciente disco de larga duración de la compositora y cuyo origen tiene una profunda relación con las pérdidas. Ese es el caso, por ejemplo, de la canción homónima del LP.
“Se lanzó el 29 de agosto, también por el mes de la prevención del suicidio en septiembre. Es una canción que nace a partir de duelos que venían desde ahí. No únicamente, pero el último que viví estaba relacionado con eso. Es una canción y un disco en general que invita a cuestionarse un poco más, a hacerse nuevamente la pregunta. Esa canción dice: ‘no te vayas a dormir; por favor, no te vayas a dormir con pena sin dejarla salir’; expresando que aquí estoy yo como amiga o familia si es que lo necesita. Y también es un tema para mí en esa tristeza”, compartió y precisó que “el disco no es todo triste, sino que es un viaje que va a esa profundidad y luego vuelve a salir“.
En todo este subtexto, el proceso de sanación personal juega un rol crucial: “Justo estaba en el metro de la Ciudad de México cuando recibo la noticia sobre mi amiga. Acababa de regresar de visitar Chile. Me encontraba lejos, sentía que no podía hacer nada. Ahí empecé a cuestionarme por qué no hice algo antes. Y en esa herida que se me formó a mí, además de estar muy triste porque ella había decidido no seguir acá, también me culpaba un poco. Preguntándome por qué no lo hice antes, por qué no hablé con ella, por qué no vi las señales”.
“Para mí ha sido muy sanador poder cantar estas canciones, compartirlas con otras personas y saber que les puede estar sirviendo este mensaje, incluso a alguien que se esté sintiendo mal o pasando un proceso de duelo”, afirmó Ailinashakti.
Volviendo a lo que será su presentación en la Sala Master, la chilena adelantó que subirá al escenario con varios colegas del medio y excompañeros de universidad. Entre ellos, Rulo, uno de los miembros históricos de la banda funk Los Tetas.
“Va a estar abriendo el concierto Morevi Dúo. Tienen una música hermosa, unas voces preciosas, haciendo armonías con instrumentos, harta música de raíz. En general, lo estamos preparando es con mucho cariño. Con la banda, las cuerdas y un repertorio variado. Vamos a tocar todo el disco de corrido, pero además vienen muchas canciones nuevas que están saliendo en estos días. De hecho, este jueves 27 sale una que se llama ‘La parte más triste‘, con Maca Leiva, y la vamos a estar presentando el viernes”, cerró la cantautora.