Circuito cultural LGBTIQA+ de Santiago se activa con cine, música, ferias y talleres para promover la memoria crítica de la comunidad

Un encuentro cultural que celebra y promueve las disidencias sexuales y de género a través de las artes, el pensamiento crítico y el trabajo socio-comunitario. Esto es lo que está pronto a desarrollarse en distintos espacios de Santiago, cuando inicie la tercera edición de Incorregibles, festival convocado desde el 2023 por la Red Mapa LGBTI+.

El evento se realizará entre el 30 de noviembre y el domingo 7 de diciembre, abordando espacios de creación, conciertos, cine, stand up comedy, poesía, producción editorial y la conmemoración del Día Mundial del Sida. Todo con el objetivo de impulsar redes de colaboración que fortalezcan la vida cultural y afectiva de las comunidades LGBTQIA+.

Como señala Tobal Opazo, impulsor de la Red Mapa LGBTI+, esta edición tiene como sello especial “el deseo, el goce y el trabajo colaborativo como una pulsión que debe ser abordada dentro de la experiencia humana y las practicas creativas. Estamos atendiendo la necesidad de crear narrativas críticas de manera colectiva y comunitaria, capaces de impulsar, reconocer y sostener espacios de fortalecimiento a las esas producciones artísticas y culturales que resultan problemáticas a productores de espacios”.

“El festival es una plataforma que interpela la ausencia de diversidad en su más amplio sentido, y busca ampliar el repertorio que nos propone el escenario actual a nivel local. Nos permitimos explorar, nos atrevemos a sentir, nos maravillamos juntas y nos abrazamos en nuestras diferencias”, complementó Opazo.

La programación

Todo iniciará el 30 de noviembre con dos talleres en Casa Teatro Sur. El primero será de poesía, impartido de 16:00 a 18:00 hrs. por Jotaelmes R. Le sigue de 18:00 a 20:00 hrs. el Taller de Auto-ataduras (shibari) a cargo de Hireneo Astorga. Ambas citas son de carácter gratuito y serán anunciadas las inscripciones por las redes del festival.

Luego, el 1 de diciembre, como parte de la conmemoración del Día Mundial del vih/sida, Incorregibles convoca al Centro Cultural de España a darle una mirada diferente desde el “Día mundial de acción hacia el vih”.

La cita será desde las 17:00 a las 22:00 hrs., con una jornada de encuentro, de acción crítica y resistencia como cierre de residencia del proyecto de archivo comunitario Un Cuerpo en Expansión, un espacio que ha invitado a repensar los archivos y memorias como una acción urgente, sensible y vinculante. Esta actividad abierta contará con una feria de oficios, música, instalación, archivos, la proyección del día sin arte (Visual Aids + Fundación Savia) y una celebración a cargo de organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.

El cine llegará a Incorregibles con tres sesiones presenciales y en streaming para regiones. Se trata del ciclo “Cine público; habitar y resistir”, proyección que se realizará el miércoles 3 de diciembre en Barrio Yungay, y cuya programación acaba de cerrar convocatoria y dentro de breve serán anunciadas las películas participantes orientadas a documentales de regiones con temática cuir. A este le sigue el jueves 4 de diciembre la proyección de “Tan inmunda y tan feliz”, del director Wincy Oyarce. La película, que retrata la historia de Hija de Perra, se presentará en Nexo Cinema (Compañia de Jesús 1068, Santiago) desde las 21:00 hrs.

Las películas continúan el viernes 5 con “Porné, Ciclo de cine pornográfico”, espacio para personas mayores de 18 años años curado por Hireneo Astorga. El ciclo -a proyectarse en el mismo horario, también en Nexo Cinema- centra su mirada en la producción pornográfica y pospornográfica realizada por trabajadores y trabajadoras sexuales disidentes de Latinoamérica como un ejercicio crítico hacia este rubro, su circulación y consumo.

El sábado 6 de diciembre se activará una Ruta Patrimonial, que repasará por memorias LGBTIQA+ en Barrio Yungay. Este encuentro es un recorrido guiado por diferentes puntos de dicha comunidad, resaltando piezas de arte urbano, espacios emblemáticos y otras memorias que son parte del patrimonio inmaterial y las memorias colectivas. En paralelo, en el mismo barrio, se desarrollará una feria editorial, conectando la ruta con este encuentro literario con un recital de poesía a cargo de las escritoras Claudia Rodríguez, Esther Margaritas, Carolina Ozaus, Ketu Elán y espacio de micrófono abierto

El domingo 7 Incorregibles se traslada a Matucana 100, con una nutrida agenda. Por la tarde se realizará una jornada de stand up comedy a cargo de La Wilo y Flor de Loto, acompañado de una feria editorial en el sector de la Huerta. Hacia la noche, se abrirá la explanada de M100 con conciertos de artistas locales, con la presentación en vivo de Rosimar y más artistas por confirmar.

La clausura será por parte del colectivo FAE, plataforma autogestionada enfocada en la creación, reflexión y difusión de arte, erotismo y sexualidad. Cabe destacar que las entradas para el evento ya están a la venta. Este encuentro es posible gracias a la colaboración de Matucana 100, Centro Cultural de España, Nexo Cinema, Casa Taller Teatro Sur, Artistas Yungay y Fundación Mecenas.