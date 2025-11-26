Cristóbal Bellolio y proyección de Jara en segunda vuelta: "Arrebatarle la presidencia a Kast sería un milagro"

En medio de la recta final hacia la segunda vuelta, el analista político Cristóbal Bellolio advirtió que el escenario electoral se inclina ampliamente a favor del candidato republicano José Antonio Kast. Según el experto, sería “un milagro” que la abanderada oficialista, Jeannette Jara, lograra revertir la histórica votación obtenida por la derecha en la primera vuelta. “Hoy día la verdad es que no sé de dónde Jeannette Jara pueda mejorar la performance que obtuvo el domingo 16. Por supuesto que va a subir su porcentaje, es lógico, pero así como para competirle a José Antonio Kast la presidencial es muy difícil. Nunca, creo que desde el año 46 a la fecha, algo así, la derecha junta había obtenido tanta votación, tanto porcentaje al menos, así que yo diría que arrebatarle la presidencia a estas alturas a José Antonio Kast sería un milagro”, aseguró Bellolio.

El también académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, reconoció la distancia actual que existe hacia las encuestas, sobre todo por el factor Franco Parisi. Sin embargo, a su juicio, no estuvieron tan mal en primera vuelta, “la verdad es que puntitos menos, puntitos más, estuvieron, yo creo que más o menos todos dentro de márgenes razonables, al menos las más tradicionales”.

“Así que si esas mismas encuestas hoy día dicen que la cosa va a ser 60% y 40%, 59% y 41% o 58% y42%, no digo que necesariamente tengan que estar ahí, pero al menos coincidiremos en que la cuestión es cuesta arriba para la campaña de Jeannette Jara, como siempre se supo, como se vio el día domingo de la primera vuelta, cuando ya quedó bastante claro cómo se configuraba el escenario dado el buen resultado de Kast y de las derechas en general”, explicó.

Respecto al posible traspaso de votantes del Partido de la Gente a la candidata de la centroizquierda, Bellolio señaló que :“La caza del voto de Parisi es una cuestión que no va a llegar a puerto, al menos no como se esperaba, quizás en los cálculos más optimistas. Es un voto que difícilmente se va a apegar a la candidata Jara en su totalidad”.

Para Bellolio, el actual escenario electoral es diferente al que enfrentó Gabriel Boric en el 2021, pues en ese momento sí “había un bolsón que ir a buscar en el voto de Provoste, en el voto de Marco Enriquez-Ominami, del mismo Parisi”.

Sobre la “derechización” ciudadana que se ha dejado ver en las elecciones, el académico apuntó a una “tendencia global que se ha llamado el backlash, es decir, la reacción” y enumeró tres factores asociados a este fenómeno.

En primer lugar, mencionó que “la percepción es que el progresismo ha corrido la frontera en los últimos años y este es el momento en el cual la derecha pelea de vuelta”. Como segundo punto, se refirió a sucesos locales como el estallido social que “envejecieron mal” y los procesos constitucionales fallidos. Y tercero, aseguró que “el que tiene no mantiene. En la región tenemos un ciclo oposicionista que hace que para el incumbente sea muy difícil sostenerse en el poder”.

En línea con lo anterior, Bellolio se refirió a un posible incentivo para ser oposición: “Si me apuras yo diría que hasta a (Johannes) Kaiser se le generan ciertos incentivos para no plegarse, si bien él ya comprometió sus votos, que era lo lógico, yo digo que no es tan obvio ver a con Kaiser de ministro, una posibilidad es que él prefiera no quemarse en el gobierno (…) O sea, Kast va a ser la derechita cobarde. Siempre alguien es la derechita cobarde de alguien”.

En cuanto a la decisión de Kast de evitar los llamados “temas valóricos” en campaña y si eso se va a traducir en su gobierno, el analista afirmó que “a mí me gustaría pensar que Kast aprendió la lección”.

“Así como Boric tuvo su 4S (primer proceso constitucional), Kast tuvo su 17D, en este caso es el rechazo del segundo proceso y por lo tanto, entiende que su margen de acción no es ilimitado (…) La pregunta es, ¿habrá aprendido Kast de las experiencias anteriores? ¿Estará leyendo el escenario con cautela? Yo tiendo a creer que se rodea de gente inteligente que así lo hace, pero claro, a uno también le crece el colmillo, sobre todo si es que obtienes una ventaja tan grande en segunda vuelta“, comentó.

Cabe mencionar que en esta su segunda semana de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara, viajarán a regiones para convencer a los votantes que no los respaldaron en las elecciones del pasado 16 de noviembre. Además, tendrá un primer cara a cara este jueves 27 de noviembre en un debate organizado por el Hogar de Cristo.