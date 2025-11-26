DC al rojo por cita Frei-Kast: se reúne directiva y militantes piden expulsión

Para las 12:30 horas de hoy está fijada la reunión de la directiva nacional de la Democracia Cristiana en que se analizará la reunión de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast, junto con las solicitudes de expulsión del exmandatario.

El encuentro será encabezado por el presidente de la DC, senador Francisco Huenchumilla, y la secretaria nacional, Alejandra Krauss. Fue justamente Huenchumilla quien, indignado tras la cita Frei-Kast en la casa del primero, convocó a la directiva.

Según Huenchumilla, Frei “ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza” y esta reunión sería la culminación de un acercamiento definitivo a la derecha, “y en este caso con la ultraderecha”.

Paralelamente, los militantes DC Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda volvieron a solicitar la expulsión de Frei, tal como lo hicieron en septiembre de 2024 por el respaldo del ex jefe de Estado al candidato independiente a la alcaldía de Osorno, Jaime Bertín, en desmedro del candidato que levantó la DC, Emeterio Castillo.

“Como es de público conocimiento, el camarada Sr. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de la República, de manera reiterada viene actuando de manera grave e incomprensible violando lo preceptuado en los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano“, señalaron ambos militantes en su solicitud al tribunal supremo DC.

“El último hecho ocurrido en el día de ayer, lunes 24 de noviembre 2025, en la cual sostuvo una reunión con el candidato a la Presidencia de la República de la extrema derecha Sr. José Antonio Kast, donde le expresó públicamente su coincidencia al programa de gobierno de dicho candidato, contraviniendo nuevamente los acuerdos por la Junta Nacional del partido“, agregaron.

Finalmente, solicitaron que el tribunal considere el nuevo antecedente presentado, “y se proceda a sancionar con la expulsión al camarada Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle por haber infringido lo establecido en el artículo 7 de nuestro Estatuto, en cuanto al deber de actuar de conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos directivos del partido”.