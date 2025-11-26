DC denuncia a Frei ante el Tribunal Supremo tras reunión con Kast: "Nuestro apoyo ha sido y será para Jeannette Jara"

La Democracia Cristiana llevó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ante el Tribunal Supremo del partido tras confirmarse su reunión con José Antonio Kast, decisión que la directiva calificó como “una conducta que reviste la mayor gravedad” y que refleja un incumplimiento reiterado de los acuerdos democráticos internos. Para la secretaria nacional DC, Alejandra Krauss, el apoyo indirecto del exmandatario al abanderado republicano es “contrario a nuestros valores históricos y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

En el marco de un encuentro convocado con urgencia, este miércoles la directiva nacional de la Democracia Cristiana presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo del partido luego de conocerse la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Al término de la reunión de la directiva, la secretaria nacional de la colectividad, Alejandra Krauss, leyó una declaración pública en la que sostuvo que la reunión de Frei con José Antonio Kast es “una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana”.

“Como partido, sostenemos que los acuerdos emanados de nuestros órganos soberanos, como la Junta Nacional, constituyen la base de la unidad y coherencia que orienta nuestro actuar frente al país. El incumplimiento reiterado de dichos acuerdos no constituye un hecho aislado, sino un comportamiento que afecta a la credibilidad de nuestras definiciones y a la necesaria disciplina democrática que exigimos a todos y todas nuestros militantes”, explicó.

Así, Krauss enumeró los hechos que llevaron a la directiva nacional a tomar la decisión de denunciar al expresidente ante el tribunal supremo del partido: “En 2022, en el marco del primer proceso constitucional, el camarada Eduardo Frei Ruiz-Tagle llamó públicamente a rechazar la propuesta constitucional, contrariando la definición del partido que había acordado llamar a aprobar. El año 2023, durante el segundo proceso constitucional, llamó públicamente a votar a favor de la propuesta del Consejo Constitucional conocida como la Constitución ‘republicana’, pese a que la democracia cristiana había resuelto democráticamente llamar a votar en contra”.

“En las elecciones municipales del 2024 no otorgó respaldo al camarada Demetrio Carrillo, alcalde de Osorno y candidato a la reelección por nuestro partido, manifestando su apoyo a un exmilitante. En estas mismas elecciones, en la comuna de Huechuraba, apoyó públicamente al candidato Maximiliano Luksic, candidatura del pacto Chile Vamos, en circunstancias que el partido apoyaba a la candidata del pacto Contigo Chile Mejor, doña Carolina Rojas. Y como hemos conocido el día de ayer, a través de una imagen fotográfica y declaración pública, otorgó apoyo indirecto a la candidatura del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast”, afirmó.

Krauss recalcó que el proyecto político del abanderado republicano es “contrario a los valores históricos de la Democracia Cristiana, al respeto irrestricto de los derechos humano y al legado histórico de líderes como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton Guzmán y Radomiro Tomic, entre otros”.

En tanto, la secretaria nacional de la colectividad reafirmó que, en esta contienda presidencial, “nuestro apoyo institucional ha sido y será hasta el último momento para la candidatura de Jeannette Jara. En ella vemos el valor de buscar acuerdos y propiciar cambios sociales con gobernabilidad”.

Por su parte, el presidente de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, dijo que se trata de hechos graves y que cualquier militante —independiente de los cargos que haya ejercido— debe sujetarse a las normas de lealtad partidaria. En esa línea, afirmó que la directiva “no puede quedarse callada” y que mientras mayores son las responsabilidades políticas de una figura, “más obligación tiene de cumplir las normas y someterse a los organismos del partido.

Consultado por la posibilidad de expulsar al expresidente Frei, Huenchumilla señaló que: “La conciencia nuestra es que estamos frente a hechos graves, y frente a eso la pregunta es: ¿Nosotros deberíamos quedarnos callados? ¿Deberíamos aceptar eso? ¿Alguien, por el hecho de haber sido Presidente de la República, puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes? Entonces, como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y de su historia”.

Además, el senador añadió que no hubo diálogo previo con el exmandatario: “Nunca tuvimos esa posibilidad del debate interno para conocer sus posturas. Todas las hemos conocido por la prensa. Entonces, llega un momento en que tenemos que tomar una definición, y la hemos tomado.”

La denuncia ahora queda en manos del Tribunal Supremo de la DC, organismo autónomo encargado de evaluar las sanciones.