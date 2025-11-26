Diputado Araya da “paso al costado” y suspende su participación en bancada republicana

El diputado Cristián Araya confirmó mediante sus redes sociales que suspende temporalmente su participación en la bancada del Partido Republicano. Esta decisión se produce después de que su nombre fuera vinculado a la denominada trama Muñeca Bielorrusa, a través de un supuesto vínculo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

El parlamentario explicó que la medida responde a la investigación que anunció la Fiscalía sobre el caso. “Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial”, escribió en X.

Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación… — ́ – DIPUTADO (@cristian_arayal) November 26, 2025

Horas antes de este anuncio público, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, había adelantado la situación. Squella reveló que la salida de Araya de la bancada fue una iniciativa del propio legislador. “No fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, ‘mire, si esto sale del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada’”, declaró el timonel en una entrevista con Radio 13C.

Squella añadió que esperaba que el diputado pudiera presentar una defensa que aclarara su posición. “Obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará su salida a la bancada, y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad”, planteó.

Asimismo, el líder republicano dejó en claro que Araya asumirá su defensa de manera individual, señalando que el congresista tiene “súper claro que esa defensa no es corporativa, como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él”.