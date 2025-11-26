El exjuez Sergio Muñoz debe volver a la 3° Sala de la Corte Suprema

En nuestra calidad de conocedores del permiso de edificación ilegal obtenido, de parte de un Director de Obras Municipales (DOM) subrogante de Ñuñoa, por la empresa Fundamenta, con el cual se están construyendo 4 torres habitacionales y de oficinas, todas de 32 pisos, valoramos la publicación del viernes 21/11/2025 del medio de investigación Ciper, en donde se informa con lujo de detalles, sobre el rol ejercido por 3 abogados socios -Silber, Vargas & Lagos- contratados por dicha empresa para que, con sus acciones delegadas a otro abogado de apellido Fuentes, relacionado con ellos, se destituyera al juez supremo, Sergio Muñoz. ¿Porqué lo anterior? Por la sencilla razón de que él había detectado que el Estudio de los Conos de Sombra de ese mega proyecto inmobiliario era contrario a derecho.

Para comprender el asunto, recomendamos a los lectores que analicen bien el texto de ese completo reportaje, pues desde hace unos cuantos años la fundación Defendamos la Ciudad está denunciando con publicidad este corrupto episodio y por ello, en la búsqueda del imperio del derecho, el jueves 20/11/2025, con el ingeniero civil y vecino de Ñuñoa, Rodolfo Acha, ex funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), nos reunimos con la Unidad de municipalidades de la Contraloría General de la República para que se nos diera a conocer el resultado de nuestra categórica denuncia ingresada en junio del presente año sobre el aludido Estudio.

Se nos respondió que todavía no hay una respuesta y por ello convenimos con el abogado, Marco Antonio Troncoso, jefe de esa oficina que, por la ley de lobby, íbamos a solicitar una audiencia con la Unidad de Infraestructura del ente fiscalizador, ello porque sus funcionarios tienen la capacidad técnica necesaria para resolver el asunto del mencionado Estudio, dejándose en claro que el hecho está prescripto.

Un poco de historia: el 12/10/2018, es decir, hace 7 años, el mencionado DOM (S) otorga a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. el permiso de edificación N° 296 para construir las aludidas torres en un amplio terreno que enfrenta las vías Américo Vespucio, Irarrázaval y Juan Sabaj. Tres de esas torres consideran 1.752 departamentos DFL2, es decir, viviendas económicas, y la otra torre es para 198 oficinas, más 24 locales comerciales y 1.928 estacionamientos, acto administrativo en donde se menciona que es libre (sic) la altura de esos edificios y que el proyecto inmobiliario se acoge a los beneficios urbanísticos que brinda la figura reglamentaria de los Conjuntos Armónicos.

En atención a que siempre supimos que el Estudio era incorrecto, necesario para la obtención del permiso de edificación, el 11/04/2022 solicitamos hablar por teléfono con Carmen Vicuña, gerenta general de Frontal Trust, empresa que maneja fondos de inversión, aportante del capital, en conjunto con Fundamenta, para esta mega obra de construcción, ello con la idea de explicarle cómo se calculan los conos de sombra, disposición contenida en la legislación ad hoc, cuyo propósito, en este caso puntual, es para resguardar los derechos a recibir la luz solar por parte de los vecinos colindantes al proyecto, que residen en antiguas viviendas unifamiliares de uno y dos pisos.

Nuestra interlocutora trasladó nuestro amable ofrecimiento a su especialista William Díaz, con quien intercambiamos algunas pocas palabras, notando que él no le dio mayor importancia a nuestra prevención. Si la hubiera acogido, posiblemente el Estudio se habría rehecho y las torres, con una indispensable modificación del permiso, habrían tenido una menor altura y la polémica no existiría, como tampoco los serios abogados de Fundamenta, Raúl Tavolari, Rodrigo Benítez, Carlo Sepúlveda y Edesio Carrasco, no habrían renunciado al patrocinio y poder que les fue entregado por Plaza Egaña SpA para que actuaran en su defensa en este caso. En la acusación constitucional en contra del juez Muñoz, los abogados Ramiro Mendoza y Jorge Correa Sutil, evidenciaron a todas luces que tal acusación, de corte política, era improcedente por diversos motivos.

El reportaje de Ciper relaciona con justa razón el episodio Fundamenta con el otro conocido como la muñeca bielorrusa, por los nombres de los jueces de la Suprema que les gusta viajar en cruceros y que obedecieron los encargos de sus mandantes, razón más que suficiente para que el Congreso Nacional, conocedor recién ahora, de las prácticas viciadas cometidas por muchos, en un acto de hidalguía, reponga en su cargo de juez de la 3a Sala de la Corte Suprema al abogado Sergio Muñoz. Si aducen que ello no es posible, tendremos un nuevo hecho de deshonestidad institucional.