El Team Chile supera las 30 medallas en los Juegos Bolivarianos

La delegación chilena sobrepasó la treintena de festejos —alcanzó 32 medallas— en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima, luego de otra jornada brillante de la natación, deporte que aportó cinco preseas (tres de oro).

Nuevamente Kristel Köbrich se subió a lo más alto del podio, esta vez en los 1.500 metros. “Estoy muy contenta de poder seguir sumando. Todo el equipo de natación lo está haciendo, así que eso me pone muy feliz. Aún quedan muchas pruebas y mañana (miércoles) me queda el 400 y vamos a ver qué pasa”, expresó la “Cobra”.

Mariano Lazzerini ha sido otro de los puntales del equipo: ganó los oros en todas las pruebas de pecho (50, 100 y 200 metros). “Súper feliz con los tres oros, dos con récord. Ahora me queda volver a competir en el Nacional de Estados Unidos”, agregó. Asimismo, Edhy Vargas fue el más rápido en los 200 metros espalda.

Finalmente, la pesista Arantzazú Pavez tuvo una notable faena al sumar oro y plata en la categoría +86 kilos.

Tras cuatro días de competencia, el Team Chile contabiliza 11 oros, 12 platas y 9 bronces.

Medallas del día:

ORO – Kristel Köbrich (Natación) / 1.500 Metros

ORO – Edhy Vargas (Natación) / 200 Metros Espalda

ORO – Mariano Lazzerini (Natación) / 50 Metros Pecho

ORO – Arantzazú Pavez (Pesas) / +86 Kilos – Envión

PLATA – Arantzazú Pavez (Pesas) / +86 Kilos – Arranque

PLATA – Alonso Bizama (Pesas) / +110 Kilos – Envión

PLATA – F. Baffico, E. Cisternas, M. Lazzerini y L. Toledo (Natación) / 4x100m Libres

BRONCE – Analía Fernández (Esgrima) / Espada

BRONCE – Matías Muñoz (Natación) / Lucha Libre 62 Kilos

BRONCE – Fernanda Reyes (Natación) / 50 Metros Pecho