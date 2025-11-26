Undurraga (Evópoli): "Como Chile Vamos tenemos que concentrarnos lealmente en que Kast llegue a la presidencia"

Tras varios meses de campaña y especulaciones en torno a los resultados del balotaje, la segunda vuelta que definirá la tónica del próximo gobierno enfrentará a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast. Esto, en un proceso que obliga a reconfigurar las alianzas entre los diversos sectores políticos del país.

Ese es el caso de Chile Vamos, histórica agrupación de partidos de derecha y centro-derecha que tiene a Evópoli entre sus filas. Tienda que, sin embargo, manifestó en agosto de este año —a través de su presidente Juan Manuel Santa Cruz— que “le dolería la guata” gobernar con Kast.

Dichos que no se condicen con la reciente decisión del partido de sumarse a la campaña del republicano. “Si la memoria no me falla, el 98% de los miembros del Consejo General definieron a favor de votar en segunda vuelta —y de trabajar para que así suceda— por Kast“, aseguró el diputado Francisco Undurraga durante la primera edición de Radioanálisis, quien igualmente aclaró que “nadie aquí ha dilucidado ni ha generado posición en relación al futuro gobierno de Kast, que por lo demás tendrá que formarlo él si llega a ser Presidente de la República”.

“No lo va a formar una fuerza derrotada como Evópoli, que hoy disminuyó su votación y no logró el mínimo de los cuatro parlamentarios, a pesar de que los tiene por la existencia de sus dos senadores. Pero fue una mala elección para nosotros. Y no somos quiénes para poner condiciones al futuro gobierno de Kast, en el caso de que resulte electo”, precisó el parlamentario, que no logró su cupo para la reelección.

En relación a las palabras esbozadas por el timonel de su tienda, Undurraga expresó: “A mí me duele la guata cómo nosotros, los liberales de centroderecha, no logramos conectar con la ciudadanía. Nos castigaron —a mí en lo personal, y no me arrepiento— incluso por haber votado en contra de acusaciones a ministros como Carolina Tohá. Hoy, el mundo elige la discusión no en la centroderecha, derecha o izquierda. El eje es otro, y como Evópoli y liberales nos quedamos fuera de la discusión, precisamente porque no tuvimos nitidez en materias que son relevantes, a pesar de incluso ser autores de alguna de ellas, como en materias de seguridad”.

“Hicimos mal la pega, lo que nos tiene que preocupar es cómo nos comportamos para no ser capaces de generar una adhesión que nos permita estar activamente, como una fuerza renovadora, oxigenadora, también mesurada, calmada, dispuesta al diálogo. Creo que no hay que renunciar nunca a eso, aunque nos haya ido mal. Pero esa es la reflexión de fondo, no quién va a ser próximo presidente de Chile, que por cierto afecta el accionar político de todos. Y nosotros no nos vamos a perder como liberales”, precisó el legislador. “Las fuerzas liberales, al igual que las socialcristianas nacen —a pesar de lo que señala el presidente de la Democracia Cristiana— como una oferta nítida y contrastante al marxismo”.

En tanto, Undurraga sostuvo que la alta votación que logró el partido de Kast en las parlamentarias fue uno de los grandes factores que afectó a Evópoli: “Hay más de dos millones de votos de personas que confiaron en los diputados republicanos. No es algo que haya que desechar per se por la vocación de la buena política o —entre comillas— lo que ha realizado Chile Vamos. Y más allá de eso, nosotros, como Chile Vamos, más allá de declarar a la coalición muerta o viva, tenemos que concentrarnos lealmente en hacer que José Antonio Kast llegue a la Presidencia de la República, para lo cual tenemos muy pocos días por delante porque es una campaña muy corta”.