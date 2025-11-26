Gonzalo Müller y apoyo de Frei a Kast: "Simbólicamente mueve mucho la aguja"

El respaldo implícito del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al candidato José Antonio Kast generó un fuerte impacto en el escenario político, un gesto que para el analista Gonzalo Müller es un “hito político” que, si bien no movería masas de votantes, tiene un profundo peso simbólico en la recta final de la campaña presidencial.

Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, analizó la estrategia de Kast y los efectos de este respaldo. Según el experto, el abanderado del Partido Republicano ha demostrado un aprendizaje clave respecto a su fallida campaña de 2021. “José Antonio Kast pierde la segunda vuelta hace cuatro años básicamente porque Gabriel Boric le gana el espacio de la moderación”, explicó. “Hoy vemos una lección aprendida: Kast va sumando apoyos con un claro objetivo”.

El analista enumeró una seguidilla de respaldos clave para el candidato: los apoyos de los excandidatos presidenciales de su sector, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser; el de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera –a pesar de las duras críticas que Kast profirió en su momento– y, finalmente, la reunión con el expresidente Eduardo Frei. Sobre este último punto, Müller fue claro: “No sabemos las razones, pero ya el hecho de recibirlo es una señal”.

Un apoyo simbólico, pero poderoso

¿Puede un expresidente definir una elección? Para Müller, la era de los “grandes electores” ha terminado. “Eso es válido para el expresidente Eduardo Frei, para la expresidenta Bachelet, para cualquiera”, aseguró.

Sin embargo, destacó el valor de la imagen que se construye: “Desde la lógica de mover la aguja electoral, no lo creo. Ahora, simbólicamente, sí, mueve mucho la aguja”.

El analista indicó que este gesto es parte de un cambio mayor. “Creo que, por ejemplo, el presidente Eduardo Frei el 2021 no hubiera recibido a José Antonio Kast. Hoy día sí lo recibe”, sostuvo, argumentando que se trata de una señal de que el candidato republicano está logrando consolidar una imagen de mayor convergencia.

Este respaldo no estuvo exento de consecuencias para Frei. La directiva nacional de la Democracia Cristiana presentó una denuncia en su contra ante el Tribunal Supremo del partido, calificando su reunión con Kast como “una conducta que reviste la mayor gravedad” y contraria a los “valores históricos” del partido.

La mirada puesta en Parisi y el futuro gobierno

Respecto a los votantes decisivos, Müller apuntó a los seguidores de Franco Parisi, quien obtuvo sobre 2,5 millones de sufragios en primera vuelta. “Las dos encuestas que hemos conocido hasta ahora muestran que el electorado de Franco Parisi ya se dividió”, comentó. “Una parte se pronunció hacia Jara y otra parte, un poco más grande, hacia Kast”. Esta división, de acuerdo al analista, es una mala noticia para Jeannette Jara, quien “necesita el 100% de los votos (del PDG) para ser competitiva”.

Müller cree que Kast maneja una estrategia distinta con este sector. “Está mirando más a Franco Parisi… y está mirando también que detrás de él, más que los 2 millones y medio de votos, están esos 14 votos que van a estar en la Cámara de Diputados”, dijo, refiriéndose a la bancada del Partido de la Gente y a la necesidad de construir mayorías legislativas.

Sobre un eventual gobierno de Kast, el analista proyecta un cambio en el liderazgo. “Las personas cuando ganan la Presidencia de la República cambian, y en general cambian para bien”, afirmó. “Cuando tú eres presidente no hay a quien echarle la culpa. Tú eres el responsable”. Bajo esa lógica, Müller ve en Kast “algunos rasgos de aprendizaje de los errores anteriores”, que serían esenciales para gobernar en minoría, una situación que compartiría con los actuales y anteriores presidentes.