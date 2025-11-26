Presupuesto 2026: comisión mixta destraba Seguridad y repone financiamiento a sitios de memoria con indicaciones

La Ley de Presupuesto 2026 está cerca de destrabarse en un 100%. Luego de que este martes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara más del 90% de las partidas, correspondiente a 29 partidas visadas, las 4 partidas restantes fueron analizadas en comisión mixta.

En particular, la comisión mixta revisó el Instituto Nacional de la Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; el financiamiento a sitios de memoria y el Pase Cultural en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, analizó los presupuestos del Congreso Nacional, puntualmente por asignaciones a expresidentes; y del Ministerio de Seguridad Pública en su totalidad.

Tras extensas negociaciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios para destrabar las discrepancias, en la partida de Cultura se presentaron indicaciones para reponer el financiamiento a los sitios de memoria, con una indicación adicional que indica los convenios deben contener un 50% de actividades verificables. Además, se repuso el Pase Cultural pero con una reducción del monto destinado.

En Seguridad, se propuso reponer la partida con cambios: reasignación de presupuesto para la inversión en mejorar la tecnología de Policía de Investigaciones y aumentar la glosa de gastos reservados para Carabineros para labores de inteligencia.

Sobre el Injuv, el acuerdo contempló reponer las asignaciones y agregar una glosa en la que el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Dirección de Presupuestos, deberá en junio de 2026 remitir un rediseño institucional, “considerando minimizar las duplicidades con funciones de otros organismos”.

En el presupuesto del Congreso Nacional, se acordó reponer la partida íntegra, incluyendo las asignaciones a expresidentes.

El detalle de la discusión

Comenzada la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo hincapié en sitios de memoria y Pase Cultural -éste último con un monto menor- para que se discutiera de inmediato y pudiera reponerse su financiamiento con las modificaciones planteadas por el ministro. Asumiendo reducciones en Cultura a pesar de todo, el ministro Grau negoció en contraparte poder aumentar asignaciones en Seguridad en ítems a discutir en la comisión mixta.

“Los dos movimientos más grandes tendrían que ocurrir en Seguridad y Cultura. Son movimientos complementarios, que van en línea con lo que nos ha planteado la oposición y el oficialismo. Y que nosotros planteamos total flexibilidad, para tratar de buscar, condicional a que tenemos recursos agotados y que tenemos que mantener el diseño de responsabilidad fiscal, hacer una reasignación de recursos”, planteó el secretario de Estado.

Tras ello, sobre la mesa se puso en discusión también los recursos destinados al Injuv. Desde la oposición se cuestionó que el instituto no tiene recursos para generar programas ya que un alto porcentaje (cerca del 75%) se va en pagar sueldos.

“O le ponemos plata para poder ejecutar política pública, o simplemente se cierra. O buscamos la forma, pero lo que no podemos hacer es entregarle plata a la institución solamente para que haya personas contradas”, planteó el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum en la sesión.

Una preocupación que se extendió de manera generalizada, ante las consecuencias que podría tener entre adolescentes que se cierre la institución y se ponga fin a programas como el Observatorio de la Juventud y “Hablemos de Todo”. No obstante, hubo coincidencia en las cifras respecto de las asignaciones al Injuv para remuneraciones, lo que generó un nudo en la negociación que debió destrabarse en conversaciones con el Ejecutivo.

“La comisión de gasto también hizo esta reflexión sobre cómo podemos remirar el Injuv. Toda vez que cuando nació el Injuv no existía la Subsecretaría de la Niñez, no existía el Ministerio del Deporte como tal, no existía el Ministerio de las Culturas. Hay un propósito que sigue vigente pero que uno podría pensarlo y tener alguna reflexión que no es materia de una Ley de Presupuesto”, aclaró la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

El informe emanado de esta instancia deberá ser revisado y votado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado en sesiones especiales, teniendo en cuenta que el plazo máximo para despachar el Presupuesto 2026 es este sábado 29 de noviembre.