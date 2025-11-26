Raúl Sohr por tensión entre EEUU y Venezuela: "Una intervención terrestre es extremadamente remota"

El periodista y analista internacional, Raúl Sohr, evaluó la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, advirtiendo que Washington busca un “resquicio legal” para actuar, pero descartó una invasión terrestre y alertó sobre eventuales riesgos para el derecho internacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Sohr abordó el cuadro de creciente tensión entre la Casa Blanca y Miraflores, luego de que el Gobierno de Donald Trump acusara al régimen de Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y activara operaciones en el Caribe. Según el analista, el conflicto no es latente, sino “bastante activo”, citando tanto el despliegue de buques estadounidenses como el anuncio o “más bien una amenaza”, de que la CIA realiza operaciones encubiertas en territorio venezolano.

El analista cuestionó el concepto de “narcoterrorismo”, calificándolo de creación estadounidense “sin antecedentes en la historia militar” y que mezcla fenómenos que no son equivalentes. Afirmó que Washington busca “un resquicio legal” para justificar acciones militares sin pasar por el Congreso, señalando que las acusaciones carecen de pruebas públicas y que se han sostenido en discursos más que en evidencia concreta.

Respecto de la posibilidad de una acción armada directa, Sohr fue categórico al descartar un escenario de invasión. “Una intervención terrestre es extremadamente remota”, sostuvo, apuntando a razones políticas internas en EE.UU., incluidas las posturas aislacionistas de la base electoral de Trump. Sin embargo, señaló que ataques “puntuales o quirúrgicos”, similares a operaciones realizadas en otros países, son factibles si Washington busca “sacudir el árbol” para generar presiones internas.

El analista también advirtió que una agresión externa podría fortalecer al gobierno de Maduro, recordando episodios históricos en que poblaciones divididas “cierran filas” ante una amenaza extranjera. Ejemplificó con reacciones sociales en Argentina durante la Guerra de las Malvinas y con dinámicas observadas incluso en contextos más extremos, como la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

Sobre las implicancias para el derecho internacional, Sohr afirmó que Estados Unidos suele amparar sus acciones en la idea de proteger su propia seguridad, aun cuando intervenga en otros países. “El poder tiene la razón”, resumió, citando la lógica histórica de que los Estados actúan según su supremacía militar más que bajo parámetros jurídicos multilaterales.