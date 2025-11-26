"Sorpresa" y "decepción": la reacción de Carolina Tohá tras ver foto de Frei y Kast

Carolina Tohá, exministra del Interior y exprecandidata presidencial por el PPD, se refirió este miércoles a la inesperada e, incluso para muchos, decepcionante fotografía que captó un encuentro entre el expresidente Eduardo Frei y José Antonio Kast. Según afirmó, se trata de un gesto que llega como un golpe anímico, pero que no altera el mapa electoral.

La exministra calificó el episodio como “sorprendente” y sostuvo que la señal enviada por el exmandatario DC deja al descubierto un proceso de desdibujamiento del centro político. “El impacto es anímico, es un golpe (…) Refleja la pulverización de una identidad histórica”, señaló en conversación con radio Pauta.

Tohá reconoció las conocidas diferencias que el mismo Eduardo Frei ha manifestado durante años respecto del Partido Comunista. Sin embargo, recalcó que el impacto no se produjo únicamente porque Frei haya decidido acercarse a la derecha, sino en que lo haga específicamente hacia Kast.

“Jamás habría imaginado que las distancias que tiene con el PC son mayores que las que puede tener con José Antonio Kast y el Partido Republicano. Me parece realmente sorprendente”, expresó.

Desde la perspectiva de la exministra, el gesto de Frei es simplemente la expresión pública de una crisis de mayor profundidad: el centro, tal como funcionó durante décadas, “ya no existe”. Tohá planteó que ese espacio hoy lo ocupa un votante independiente, más autónomo, menos ideologizado y sin una identificación estable con ningún bloque político.

En ese sentido, para la también exalcaldesa de Santiago, el gesto de Frei sería un síntoma de que esos votos ya no tienen una ubicación fija. “El centro político, como lo conocíamos antes, ya no existe. En el electorado ya no existe, en el mundo político sí, aun cuando han cambiado de domicilio político algunos de ellos”, analizó. “Lo que era ese voto de centro, hoy es un voto independiente, que en cada elección decide”.

Cabe recordar que la exprecandidata presidencial ya entregó su respaldo a Jeannette Jara de cara al balotaje.

A pesar de la controversia que generó la imagen, Carolina Tohá descartó que este hecho tenga consecuencias reales para la candidatura de Jara en la segunda vuelta. Así, reiteró que “el golpe es anímico” e insistió en que el principal desafío no consiste en responder a este tipo de gestos de figuras políticas, sino en dirigirse directamente al electorado independiente y más crítico, el cual será decisivo en esta oportunidad.