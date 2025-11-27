20 medallas: la natación cierra su semana soñada en los Juegos Bolivarianos

“Estoy súper contento, porque fue oro en mi última competencia. Venía confiado y la natación chilena está dando qué hablar. Creo que con Kristel Köbrich, Mariano Lazzerini y todo el equipo, todos los chiquillos, sumamos muchas medallas. Estamos contentos con el trabajo”, expresó Eduardo Cisternas, vencedor en los 400 metros libres.

El headcoach de la natación clásica, Andrés Fuentes, valoró los logros conseguidos en Lima. “Para nosotros es un resultado fantástico, estamos muy contentos. El grupo estuvo muy unido y trabajaron bien, ese es el puntapié inicial de lo que estamos buscando. Se refleja en las medallas y en cómo ellos interactúan. Acá hay trabajo de los técnicos, dirigentes y de todo el grupo. Estamos haciendo programas para que los deportistas se desarrollen en el alto rendimiento”.

En la jornada final de la piscina también celebró Kristel Köbrich en los 400 metros libres (bronce) y Luis Toledo en los 50 metros libres.

Previamente los festejos del día habían comenzado en el agua, debido a que el canotaje sumó oro, plata y bronce en el Callao. Los palistas tienen grandes opciones de seguir subiéndose al podio en los dos días que restan de competencia.

La delegación alcanzó las 41 medallas (13 de oro, 14 de plata y 14 de bronce).

MEDALLAS

ORO – Eduardo Cisternas (Natación) / 400 metros libres

ORO – Maira Toro, Fernanda Sepúlveda, Florencia Muñoz y Daniel Castillo (Canotaje) / K4 200m

PLATA – Sebastián Alveal (Canotaje) / K1 200m

PLATA – Mauricio Molina (Ciclismo BMX Racing)

BRONCE – Daniela Castillo y Maira Toro (Canotaje) / K2 200m

BRONCE – Cristóbal Robles (Tiro al Blanco) / Rifle 3 Posiciones 50m

BRONCE – Leopoldo Alarcón (Esgrima) / Florete

BRONCE – Kristel Köbrich (Natación) / 400m libres

BRONCE – Luis Toledo (Natación) / 50 metros