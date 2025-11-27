Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de marzo de 2026


20 medallas: la natación cierra su semana soñada en los Juegos Bolivarianos

El Team Chile de Natación concluyó una inédita cosecha en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, tras conseguir 20 preseas (nueve de oro, seis de plata y cinco de bronce).

El Team Chile de Natación concluyó una inédita cosecha en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, tras conseguir 20 preseas (nueve de oro, seis de plata y cinco de bronce).

Deportes

“Estoy súper contento, porque fue oro en mi última competencia. Venía confiado y la natación chilena está dando qué hablar. Creo que con Kristel Köbrich, Mariano Lazzerini y todo el equipo, todos los chiquillos, sumamos muchas medallas. Estamos contentos con el trabajo”, expresó Eduardo Cisternas, vencedor en los 400 metros libres.

El headcoach de la natación clásica, Andrés Fuentes, valoró los logros conseguidos en Lima. “Para nosotros es un resultado fantástico, estamos muy contentos. El grupo estuvo muy unido y trabajaron bien, ese es el puntapié inicial de lo que estamos buscando. Se refleja en las medallas y en cómo ellos interactúan. Acá hay trabajo de los técnicos, dirigentes y de todo el grupo. Estamos haciendo programas para que los deportistas se desarrollen en el alto rendimiento”.

En la jornada final de la piscina también celebró Kristel Köbrich en los 400 metros libres (bronce) y Luis Toledo en los 50 metros libres.

Previamente los festejos del día habían comenzado en el agua, debido a que el canotaje sumó oro, plata y bronce en el Callao. Los palistas tienen grandes opciones de seguir subiéndose al podio en los dos días que restan de competencia.

La delegación alcanzó las 41 medallas (13 de oro, 14 de plata y 14 de bronce).

MEDALLAS
OROEduardo Cisternas (Natación) / 400 metros libres
OROMaira Toro, Fernanda Sepúlveda, Florencia Muñoz y Daniel Castillo (Canotaje) / K4 200m
PLATASebastián Alveal (Canotaje) / K1 200m
PLATAMauricio Molina (Ciclismo BMX Racing)
BRONCEDaniela Castillo y Maira Toro (Canotaje) / K2 200m
BRONCECristóbal Robles (Tiro al Blanco) / Rifle 3 Posiciones 50m
BRONCELeopoldo Alarcón (Esgrima) / Florete
BRONCEKristel Köbrich (Natación) / 400m libres
BRONCELuis Toledo (Natación) / 50 metros

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Boric llama a Kast a retomar reuniones bilaterales: “Chile no está para peleas chicas”
post-title
Senador Walker defiende reforma al fútbol: “Es hora de terminar con los conflictos de interés”
post-title
Kast ocupa dos de las 12 "balas de plata": nombró a los directores del SII y la DT
post-title
El agua que usa la IA es chilena: vecinos de Quilicura alegan "falta de responsabilidad" de data centers

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X