Agua, pobreza, migración y fundaciones: los ejes que encendieron el primer cara a cara entre Kast y Jara

Los postulantes a La Moneda José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizaron este jueves su primer debate de cara a la segunda vuelta presidencial, en una instancia que llamó la atención por el tenso clima que se generó entre los candidatos.

El “Primer Foro Social” —organizado por Radio Cooperativa, el Hogar de Cristo y otras organizaciones de la sociedad civil como Techo Chile, la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Servicio Jesuita Migrante— tuvo entre sus principales temas las condiciones de vida de las personas en situación de calle, los campamentos, la migración irregular, el emprendimiento y, también, las fundaciones y su vinculación con el Estado.

Desde el principio hubo tensión entre los candidatos. Con una Jara más confrontacional que en primera vuelta y un Kast que continuó con su estrategia de criticar al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La primera pregunta del debate -que contó con participación de ciudadanos comunes y representantes de las organizaciones- la formuló una mujer de la comuna de Canela, Región de Coquimbo, quien consultó sobre las medidas que se tomarán para asegurar el desarrollo de la zona, golpeada por la crisis hídrica.

La abanderada del oficialismo afirmó que, en su eventual gobierno, se avanzará en embalses y plantas desalinizadoras para facilitar el acceso al agua; mientras que el militante de Republicanos sostuvo que “la ideología” ha impedido que efectivamente se generen avances en esa materia, a través de la llamada “permisología”.

En respuesta, Jara desestimó este cuestionamiento e incluso llegó a pedirle a su contendor que el foco esté más puesto en las propuestas que en las críticas.

“Quiero decir que la desaladora de Coquimbo ya está en plena licitación. Aquí no es la ideología la que empobrece a las personas, lo que empobrece es la concentración económica de aquellos que no quieren que el desarrollo les llegue a todos, que prefieren los mercados coludidos, que amparan a corruptos”, argumentó.

“Cuando se habla de que aquí no se ha podido avanzar por una u otra cosa, la verdad yo creo que lo único que tiene que hacerse es proponer cómo va a seguir avanzando uno y dejarse de criticar. Si el país no se gobierna a punta de críticas”, sostuvo la candidata.

Otro momento de tensión se vivió mientras se discutía la manera en que el Estado seguirá apoyando a las fundaciones de la sociedad civil que trabajan con sectores vulnerables de la población.

Ante esa pregunta, Jara mencionó el caso Fundaciones, el impacto que esto tuvo en los recursos que el Estado les entrega a las organizaciones y, también, la implicación del diputado republicano, Mauricio Ojeda, en la arista “Manicure”.

Kast, por su parte, respondió a este emplazamiento mencionando que en el propio comando de Jara participa el gobernador de Antofagasta investigado en el caso Pro Cultura, Ricardo Díaz.

“Sí, el tema fundaciones afectó y nosotros tuvimos un tema con una persona que está presa, pero Jeannette tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, famoso por el mural, el de Catalina Pérez. El gobernador de Antofagasta, que es hoy sujeto de interés de la Fiscalía por el tema de la fundación del señor Larraín, donde se robaron la plata de los más pobres en los campamentos”, acusó.

“Yo me iría al fondo, y el fondo es que hay que aplicar la ley. Las personas que cometen un ilícito tienen que irse presas, pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como Estado? No mirar para atrás, sino mirar para adelante”, instó.

El balance de los candidatos

Con posterioridad al debate, y requerido sobre los cruces con Jara, Kast aseguró que “cada uno tiene que ver cómo se plantea frente a los medios” y que, en su caso, habría un respaldo técnico detrás de sus planteamientos.

“Nuestro equipo viene trabajando hace mucho tiempo en las distintas áreas y eso nos da una tranquilidad para poder exponer. No necesitamos ocupar otros recursos más políticos para enfrentar un tema que es bastante técnico, cuando se habla del tema de los migrantes, por ejemplo”.

Por su parte, Jara destacó la importancia de los debates y señaló que quiso “traer propuestas, pero también me parece necesario que se hagan las interpelaciones concretas, porque cuando éramos ocho candidatos, la verdad es que era bien difícil debatir”.

“Yo me quedo tranquila. Creo que fue un buen debate y espero que se puedan seguir profundizando tanto en las propuestas de cada candidato como también en la diferencia. La ciudadanía tiene que votar informadamente y saber quién es quién en esto. No se puede estar siempre escondido en una caja de cristal”, aseveró.