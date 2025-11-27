Boric destaca aprobación del Presupuesto 2026: "Todo se ha hecho gracias a una construcción fiscal seria"

El Presidente Gabriel Boric valoró la aprobación del Presupuesto 2026, despachado a ley por el Senado durante la noche del miércoles, calificándolo como “una buena noticia para Chile”.

En el marco del inicio de obras del Parque Villa Alfredo Lorca en Punta Arenas, Región de Magallanes, el Jefe de Estado agradeció “a todos los parlamentarios y parlamentarias, del oficialismo y de la oposición, que colaboraron con voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo”.

“En un comienzo se veía difícil, pero así son las cosas en este oficio. Conversando con la gente de buena fe, buena disposición, acogiendo las inquietudes de diversos parlamentarios y parlamentarias”, destacó.

El Mandatario destacó especialmente “la labor” de los ministros de Hacienda y de Segpres, Nicolás Grau y Macarena Lobos, respectivamente; y los subsecretarios Nicolás Facuse y Heidi Berner, describiendo el proceso como “una tremenda pega, muy dura y creo que se logra consolidar con un presupuesto serio, responsable, que cumple el mandato de alcanzar los acuerdos en el Congreso que necesita Chile”.

“Todo esto se ha hecho gracias a una construcción fiscal seria, recuerdo a nuestro exministro Mario Marcel, que continúa Nicolás Grau la misma senda”, afirmó.

En un tono enfático, el Presidente Boric recalcó que: “El gobierno, quiero decirlo claramente porque a veces se instalan mentiras respecto a estos temas, va a ser la administración con menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet“, agregando que “eso es algo que refuerza la confianza que el mundo tiene respecto de Chile y sus instituciones”.

El Senado aprobó el Informe de la Comisión Mixta en la noche del miércoles 26 de noviembre, con 27 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, marcando el cierre del trámite legislativo con tres días de anticipación al plazo final.

Entre los acuerdos clave de la instancia destina el aumento de 4.500 millones para la Policía de Investigaciones y 500 millones adicionales para Carabineros. Otro punto relevante incluye la reposición de los recursos para el Injuv, junto con el compromiso de que en junio de 2026 el Ministerio de Desarrollo Social y la Dipres presenten un informe para su rediseño institucional.