Chile inicia su camino al Mundial de Básquetbol frente a la selección de Brasil

La selección chilena de básquetbol inicia este jueves su camino rumbo al Mundial de Qatar 2027, un proceso que genera ilusión, pero que parte complejo debido a las bajas que arrastra el equipo dirigido por Juan Manuel Córdoba. Chile, actualmente 62° del ranking FIBA, enfrentará a Brasil en Valdivia a las 20.10 horas, duelo que marcará su debut oficial en el Grupo C de las Eliminatorias. El domingo volverá a medirse ante el mismo rival, esta vez en Sao Paulo.

El arranque se complica por la ausencia del capitán Sebastián Herrera, que no recibió autorización del Paris Basketball para viajar, además de las lesiones de Sebastián Carrasco y Nicolás Carvacho. Al frente estará un rival de jerarquía: Brasil es 10° del ranking mundial y no ha faltado a ningún Mundial en su historia.

Los otros integrantes del grupo son Venezuela (28°) y Colombia (55°), a quienes Chile enfrentará en las ventanas de febrero y julio de 2026. En este ciclo clasificatorio, la Roja cestera busca confirmar el alza mostrada en los últimos años, especialmente tras superar a El Salvador y Cuba en el preclasificatorio disputado en Valdivia en agosto.

Durante la preparación, los seleccionados realizaron chequeos médicos en el Centro Náutico de Alto Rendimiento de Valdivia y entrenaron en el Coliseo Antonio Azurmendy, escenario del partido de este jueves. Fuera de la cancha, participaron además en una clínica deportiva organizada por Deportes Las Ánimas en beneficio de la Teletón del 28 y 29 de noviembre.

El objetivo es claro: quedar entre los tres mejores del grupo para acceder a la segunda fase. Allí, los clasificados del Grupo C se integrarán al Grupo A, compuesto por Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua, conformando el nuevo Grupo E. En paralelo, el Grupo B (Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica) se cruzará con el Grupo D (Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba) para formar el Grupo F.

Según explica la FIBA, todos los equipos arrastrarán los resultados de la primera ronda, lo que “garantiza que cada partido tenga significado en el Camino a Qatar 2027”. En la segunda fase, cada selección disputará encuentros de local y visita en las ventanas de agosto 2026, noviembre 2026 y febrero 2027. Los tres mejores de cada grupo clasificarán al Mundial, mientras que los cuartos lugares también mantendrán opciones.