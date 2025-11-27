Congreso Nacional despachó Presupuesto 2026: pese a ajustes, Gobierno logró mantener gran parte del proyecto

En horas de la noche de este miércoles, tras extensas sesiones, el Congreso Nacional despachó la Ley de Presupuestos 2026 tras ser aprobada por ambas cámaras. Primero, por 66 votos a favor y 35 en contra, la Cámara de Diputados respaldó la propuesta de la comisión mixta. Finalmente, el Senado lo hizo por 27 votos a favor y 1 en contra.

La comisión mixta que presidió la senadora Ximena Rincón repuso los recursos de las partidas del Congreso Nacional y de los sitios de memoria; además de fondos para el Pase Cultural y reforzó los recursos destinados a Seguridad Pública y las policías.

Por otro lado, se ajustaron de común acuerdo diversos temas contenidos en el Articulado del proyecto y que “son relevantes para el funcionamiento de las finanzas públicas”.

Se trata del cuarto y último presupuesto presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que totalizará $86,2 billones, lo que equivale a un crecimiento de 1,7% respecto de la ley aprobada para 2025.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mostró satisfecho con el resultado final, asegurando que el proyecto aprobado quedó mejor que el ingresado por el Ejecutivo. El secretario de Estado celebró que, si bien se realizaron algunos ajustes en distintas partidas, la estructura central del Presupuesto 2026 presentado se logró mantener intacta, sin que se tocaran las proyecciones de ingresos y gasto público, ambos cuestionados por la oposición.

“La aprobación del Presupuesto es una buena noticia para Chile. Un presupuesto que pone al centro la responsabilidad social y fiscal”, resaltó en primer lugar el ministro.

“El proyecto que se aprueba, fruto de un amplio acuerdo, es mejor que el ingresado, ya que el trabajo parlamentario ha permitido incrementar los presupuestos de salud, seguridad, vivienda y educación, sin con ello aumentar el gasto total del proyecto original“, añadió Grau.

En tanto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, resaltó que “como Gobierno presentamos un presupuesto social y fiscalmente responsable que, como es habitual, fue enriquecido en su paso por el Congreso”.

También destacó que “en la comisión mixta aprobamos un artículo que resguarda el cumplimiento de la política fiscal, en línea con los esfuerzos que hemos realizado como administración. Cabe recordar que para elaborar este Presupuesto 2026 reasignamos US$2.800 millones, equivalentes a un 0,8% del PIB, para financiar prioridades de la ciudadanía“.

“Esta rebaja considera más de US$150 millones recortados a programas con malos resultados, justamente para que los recursos públicos se usen en las urgencias de las familias. Agradecemos al Congreso este respaldo al último presupuesto elaborado por esta administración, que mantuvo el marco de gasto responsable propuesto por el Ejecutivo2, agregó.

Por su lado, la ministra secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, señaló que “como equipo de Gobierno estamos muy complacidos de poder despachar en tiempo y forma este Presupuesto 2026. Fue una tramitación que tuvo de todo, en medio de un proceso eleccionario, pero nosotros valoramos que todos hayan salido de sus trincheras y hayan tenido la capacidad finalmente de poner las necesidades de la ciudadanía por delante”.

“Hemos construido un presupuesto que hoy sale fortalecido en los dos ejes: responsabilidad fiscal y responsabilidad social, porque más del 60% de nuestro presupuesto está enfocado en temas sociales como educación, salud, trabajo y vivienda”, afirmó la ministra.

Finalmente, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, afirmó que fue “un debate complejo porque cuando falta plata hay que hacer recortes y el desafío del próximo gobierno será aumentar los ingresos con el fin de atender las numerosas necesidades del país”.