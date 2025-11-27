“Denuncia Seguro”: Subsecretaría de Prevención del Delito impulsa nueva campaña contra la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó una jornada en Puente Alto para lanzar la campaña “Denuncia Seguro: tu llamado es clave“, una herramienta vital para combatir delitos que afectan a mujeres.

Lo anterior, en una actividad que buscó sensibilizar sobre la importancia de reportar situaciones de riesgo y facilitar el acceso a canales confidenciales. Al lugar asistieron diversas autoridades, entre ellas el delegado presidencial provincial de Cordillera, Osvaldo Maldonado; la directora regional de Sernameg, Miriam Bertuzzi; y la general Mitza González, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros.

En ese contexto, la subsecretaria Carolina Leitao destacó el rol del *4242, número designado para las denuncias como un mecanismo seguro para entregar información a las instituciones, mencionando que muchas personas que conocen hechos graves no denuncian por temor a exponerse o por desconocimiento de la existencia de canales anónimos.

“Este número permite denunciar sin que nadie conozca la identidad de quien llama. Solo necesitamos la mejor información posible para actuar y llegar a situaciones que de otra manera nunca sabríamos que están ocurriendo”, expresó Leitao.

Desde la Delegación Presidencial, Maldonado relevó que el Estado debe mostrarse cercano y disponible para las comunidades, especialmente en temas sensibles como la violencia contra mujeres. “Creemos que el actuar del Estado viene a hacer sentir a la comunidad que hay redes de apoyo y que pueden contar con ellas”, afirmó.

Por su parte, la directora regional de Sernameg valoró la articulación entre el 1455, teléfono de orientación para mujeres, y Denuncia Seguro, destacando que ambos permiten abordar distintas etapas del proceso de acompañamiento. “Este canal viene a complementar y darle sentido a la Ley Integral, que protege a todas las mujeres del país ante cualquier situación de violencia”, señaló la autoridad.

“Es una ley para cada una de las mujeres del país, que las protege de manera integral ante una situación de violencia y que es completamente transversal”, expresó, agregando que el Estado debe articularse para acompañar estos procesos. “Para vivir en un espacio libre de violencia, el Estado se articula y trabaja en conjunto con ustedes para que no falte nunca ni una más”, puntualizó.

En tanto, la general González reforzó el compromiso institucional de Carabineros con la protección de mujeres que enfrentan violencia intrafamiliar o delitos sexuales. “Contamos con oficinas especializadas y salas de familia donde se puede denunciar de forma segura y con absoluta privacidad”, destacó.

Así, la subsecretaria Leitao ejemplificó la urgencia del llamado señalando que en diversos casos de alto impacto mediático existía conocimiento previo en las comunidades sobre situaciones de riesgo que nunca fueron reportadas. “Lo que todos dicen que ‘se sabe’ en un barrio no existe para la institucionalidad si no se denuncia”, advirtió.

Las autoridades recordaron que Denuncia Seguro recibe información de forma anónima las 24 horas del día, y que cada reporte, cuando cuenta con antecedentes suficientes, se transforma en una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Sobre esa línea, llamaron a utilizar gratuitamente el *4242 y la página www.denunciaseguro.cl como herramientas fundamentales para prevenir hechos graves y fortalecer la seguridad de mujeres, niñas y comunidades en todo el país.