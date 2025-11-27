Kast defiende encuentro con Frei: "Veo una proyección de Chile en su estilo de gobernanza"

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, defendió este jueves su encuentro con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y abordó la decisión de la Democracia Cristiana de suspender la militancia del expresidente.

“¿Qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?”, cuestionó el abanderado de ultraderecha tras ser consultado por la decisión de la falange.

Kast explicó que su mayor interés en el exmandatario radica en su experiencia internacional. Declaró que le atraía más “conocer la experiencia del presidente Frei recorriendo el mundo, presentando a Chile, dando las conferencias en Madrid, en Osaka, en distintos lugares, porque yo veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza”.

El candidato enfatizó que, a su juicio, “hay una diferencia importante” entre los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet. En ese sentido, Kast expuso que valora el legado del expresidente democratacristiano. “Desde los temas de agua potable rural, desde su recorrido por el mundo para presentar a Chile, para lograr inversión, es distinto a lo que yo veo en la expresidenta Bachelet”, destacó.

Respecto a Bachelet, cuya candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas fue oficializada por el Presidente Gabriel Boric, Kast afirmó que ella “recorre el mundo buscando apoyos para una proyección administrativa política internacional”.

El republicano aclaró que no se ha “juntado con Michelle Bachelet” pero está “muy bien dispuesto” a juntarse con la exmandataria. Sobre el encuentro con Frei, defendió que “el presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto de cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad, de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales”.