Ley de Seguridad Municipal recibe aprobación del Senado tras sumar test de drogas a alcaldes

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, y otros cuerpos legales para robustecer las capacidades municipales en seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa regresa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

Durante la votación en la Cámara Alta, fue respaldada por 26 votos a favor y una abstención una indicación presentada por la senadora Yasna Provoste (DC), que establece la obligatoriedad de que los alcaldes se sometan periódicamente a tests de drogas.

Tras su aprobación, la parlamentaria sostuvo que: “La ciudadanía debe tener absoluta claridad que las personas que dirigen el municipio no están cooptadas por las redes del narcotráfico y el crimen organizado, por eso valoramos que se haya aprobado nuestra indicación, que busca que la máxima autoridad local también se sume al examen de sustancia ilícitas y también hemos incorporado en la misma indicación la causal de la pérdida del cargo si es que la autoridad sea encontrada consumidor de sustancias peligrosas”. Asimismo, Provoste manifestó su esperanza de que el proyecto sea aprobado a la brevedad en la Cámara Baja.

La indicación de la senadora Provoste estipula específicamente que los jefes comunales deberán someterse al menos una vez al año a un examen por consumo de drogas o sustancias ilícitas. El texto precisa que “el resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 60° de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades”.

El avance de la iniciativa fue valorado por el Ejecutivo. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se declaró “muy satisfecho” con el resultado y calificó el proyecto como “clave en la estrategia, especialmente en el ámbito preventivo, con el conjunto de disposiciones que se han establecido en la regulación, no solo las que están vinculadas a la Dirección de Seguridad Municipal, a regulación de los inspectores, pero también clarificar las competencias, tanto desde el punto de vista del rol preventivo como desde el punto de vista del rol coadyuvante para fuerzas de orden y seguridad”.

Cordero además destacó su importancia para la gestión municipal, la disposición de recursos y la protección de los funcionarios de seguridad. Respecto al siguiente trámite, el secretario de Estado indicó que esperan el despacho de la iniciativa, aunque señaló que “si no es así, si hay alguna norma que pudiera considerar que requiere de perfeccionamiento, en cualquier caso, nosotros preferiríamos tener una comisión mixta acotada”.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, valoró “el apoyo transversal a un proyecto tan importante para el mundo local, principalmente porque fortalecer la seguridad hoy día es una prioridad y, para ello, lo que desarrollan los municipios en materia de seguridad y prevención del delito para poder avanzar en materia de seguridad”.