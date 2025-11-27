Diario y Radio Universidad Chile

Muñeca Bielorrusa: pagos millonarios a exjuez Ulloa complican a Sergio Yáber

El suspendido conservador de Bienes Raíces realizó transferencias que suman $74,8 millones al destituido magistrado de la Corte de Apelaciones. Además, contrató a familiares de dos jueces que votaron por su nombramiento al asumir en Puente Alto.

Justicia

Nuevos antecedentes del caso Muñeca Bielorrusa revelan que el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, realizó pagos millonarios al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, durante seis años.

Según Reportea, las cartolas bancarias de Yáber detallan transferencias mensuales que comenzaron en febrero de 2019 con $300 mil, seguidas de un pago de $1 millón el 5 de marzo de ese mismo año. Esta cifra de $1 millón se repitió mensualmente durante 74 meses, hasta 2025, totalizando $74,8 millones transferidos a Ulloa.

Estos pagos se produjeron mientras Ulloa ejercía como magistrado, primero en la Corte de Apelaciones de Copiapó y luego en su último cargo, del que fue destituido tras una acusación constitucional aprobada en el Congreso. En las transferencias, Yáber hacía referencia a una supuesta ahijada con mensajes como “Abrazo compa, cariños a mi ahijada” (5 de julio de 2022) y “Abrazos y cariños a mi ahijada” (5 de abril de 2024).

Además, una investigación de Ciper complica aún más la situación de Yáber. Al asumir en Puente Alto en 2018, contrató a familiares de dos jueces que votaron por su nombramiento: la esposa del entonces ministro Luis Sepúlveda y el hermano del actual juez Carlos Farías.

Consultadas por el medio, Yáber justificó estas contrataciones, afirmando que “asumir la oficina de Puente Alto requirió contratar personas con experiencia y una trayectoria suficiente para la atención de las personas y los trámites que se realizan. Es habitual que se pidan recomendaciones en el mundo notarial o judicial, porque se requieren personas con habilidades y conocimientos probados”.

