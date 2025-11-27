Taiwán reordena el mapa del poder en Asia: China y Japón al borde del choque

En las últimas semanas, Asia Oriental ha sido escenario de una escalada diplomática tan vertiginosa como inesperada entre dos de las potencias más influyentes del continente, China y Japón. Si bien la relación entre ambas naciones ha estado marcada históricamente por ciclos de acercamiento y tensión, lo que ocurre hoy es distinto. Lo anterior, con Taiwán como detonante.

Bajo el liderazgo de la Primera Ministra Sanae Takaichi, Japón decidió abandonar décadas de ambigüedad estratégica respecto a la isla y adoptar una postura abierta, frontal y explícita sobre una posible intervención militar. Una definición que China califica como “injerencia intolerable” y que desató una tormenta diplomática sin precedentes recientes.

Takaichi rompe un tabú histórico

La chispa que encendió la crisis llegó a principios de noviembre de 2025. En el Parlamento japonés, Takaichi afirmó que cualquier ataque militar o bloqueo naval contra Taiwán constituiría una “crisis para Japón”, habilitando así una intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

Algo que no fue un comentario improvisado, sino la confirmación pública de una doctrina que venía madurando hace años. Pero, esta vez, Tokio habló sin eufemismos. China exigió una retractación inmediata, a lo que Takaichi se negó. Y no sólo eso, pues anunció el despliegue de misiles tierra-aire y tierra-barco en la isla de Yonaguni, a sólo 110 kilómetros de Taiwán. En la práctica, Japón estaba colocando armamento avanzado a un paso del estrecho más disputado del planeta, en una decisión que marcó un punto de no retorno para Pekín.

El fin del pacifismo japonés

De esta forma, Takaichi busca una reconfiguración profunda de la política de defensa, abandonando la visión pacifista que ha marcado a Japón desde 1945. Una agenda que continúa la estrategia iniciada por su mentor político, Shinzo Abe, pero con un nivel de audacia que los gobiernos anteriores nunca habían asumido.

Así, bajo su programa:

Japón aumentará su gasto militar hasta el 2% del PIB o más.

Se desarrolla una capacidad de “contraataque” , en un giro histórico para un país que durante décadas renunció a cualquier doctrina que implicara golpear primero.

Se impulsa una industria armamentística nacional más autónoma respecto de Estados Unidos.

Se buscan lazos de seguridad más profundos con el Quad: EE.UU., India y Australia.

Sin embargo, lo más delicado es que Takaichi ha reabierto el debate nuclear en Japón, uno de los grandes tabús de su política exterior.

El explosivo debate nuclear japonés

Desde 1967 que Japón mantiene los “Tres Principios No Nucleares” que prohíben poseer, producir e incluso permitir la entrada de armas nucleares extranjeras. En otras palabras, un compromiso absoluto con el desarme.

El Partido Liberal Democrático, hoy bajo el mandato de Takaichi, decidió revisar estos principios. No necesariamente para fabricar ya una bomba, sino para evaluar opciones que harían de Japón un país con mayor capacidad de disuasión.

Las alternativas que están sobre la mesa son dos:

Opción A: un modelo de “compartición nuclear” como el de la OTAN. Esto permitiría que armas estadounidenses estén estacionadas en Japón, bajo control final de Washington pero con participación japonesa en la planificación. Sería una ruptura frontal del tercer principio.

Opción B: fortalecer la “latencia nuclear” japonesa. Japón ya posee tecnología, plutonio y capacidades aeroespaciales suficientes para desarrollar un arma nuclear en meses si lo decidiera. La propuesta es asegurar y acelerar este potencial.

Incluso se evalúa adquirir submarinos de propulsión nuclear, lo que requeriría flexibilizar las restricciones tradicionales y abriría un precedente simbólico y tecnológico enorme. De esa forma, el mensaje que proyecta Japón es que ya no se conformará con la protección nuclear estadounidense.

China responde con diplomacia agresiva, presión económica y demostraciones militares

La reacción china ha sido de una contundencia pocas veces vista desde la llegada de Xi Jinping al poder. Y se ha manifestado en tres frentes, diplomático, militar y económico. El país ya dejó atrás el tono prudente del “ascenso pacífico”. La retórica es ahora directa, confrontacional y públicamente hostil.

Wang Yi, ministro de Exteriores, aseguró que Japón cruzó una línea roja. El embajador chino ante la ONU afirmó que una intervención japonesa en el Estrecho sería “un acto de agresión”. Y la portavoz Mao Ning acusó al gobierno japonés de “conducir a la región al desastre”.

La tensión llegó a su punto más alto cuando un cónsul chino en Osaka publicó —y luego borró— un mensaje llamando a “cortar la sucia cabeza” de Takaichi. Tokio exigió una disculpa formal. Y Pekín guardó silencio.

Mientras, Japón despliega misiles en Yonaguni y China aumenta los vuelos de drones y aviones militares en la zona, obligando a frecuentes intercepciones de cazas japoneses.

Además, una empresa china difundió un video —con clara aprobación tácita del Estado— mostrando un misil hipersónico YKJ-1000 impactando un blanco en Japón. Fue un mensaje tan simbólico como intimidante.

En ese contexto es que China activó rápidamente su capacidad de coerción económica, que incluye la prohibición total de importaciones de mariscos japoneses y la cancelación masiva de viajes a Japón, afectando duramente al turismo, donde los visitantes chinos son la principal fuente de ingresos.

El mensaje chino es inequívoco. Si Japón quiere confrontar, pagará un costo.

Estados Unidos aparece entre las sombras

Aunque no es protagonista público de la crisis, Estados Unidos es el tercer actor decisivo. La administración de Donald Trump ha respaldado discretamente la línea dura japonesa sobre Taiwán.

Para Washington, la nueva postura de Tokio es conveniente, pues Japón aumenta su gasto militar, fortalece su autonomía defensiva y asume más responsabilidad en contener a China.

De esta forma, Trump celebró que Japón “haga su parte”, alineándose con la estrategia estadounidense del Indo-Pacífico.

Washington también ha presionado a Taiwán para aumentar su gasto en defensa y comenzó a negociar un paquete de armamento adicional de 40 mil millones de dólares para 2026-2033. Todo, en medio de crecientes temores a un escenario de invasión china.

En este contexto, Xi Jinping y Trump sostuvieron una llamada telefónica el pasado lunes. Xi reafirmó una postura inflexible sobre la “reunificación” de Taiwán; mientras que Trump insistió en mantener canales de diálogo para manejar la crisis. Dos discursos paralelos para un mismo problema.

Un conflicto que redefine el mapa estratégico de Asia

Para China, el tema de Taiwán es existencial. Es la pieza central del proyecto de Xi Jinping para el “Gran Rejuvenecimiento de la Nación”, con un plazo simbólico para antes del centenario de la República Popular en 2049.

En tanto, y para Japón, Taiwán es un elemento crítico de su seguridad nacional. Si la isla cae bajo control chino, Tokio quedaría militar y geopolíticamente vulnerable.

Las líneas rojas de ambos países comienzan a superponerse peligrosamente. Y así, Asia vuelve a convertirse en el epicentro de una disputa que mezcla historia, ideología, intereses estratégicos y rivalidades de larga data.

Hoy, la región se asoma a un escenario que parecía impensado hace apenas una década: la posibilidad real de un conflicto militar entre China y Japón, con Taiwán como detonante y Estados Unidos como actor clave.

Y de fondo, la sensación de que la arquitectura de seguridad que sostuvo el Pacífico durante 70 años está entrando a una fase de transformación profunda e incierta.