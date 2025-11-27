Diario y Radio Universidad Chile

Tribunal Supremo de la DC suspende militancia de Frei tras reunión con Kast

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) habría decidido de forma cautelar, suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei tras su reunión con José Antonio Kast.

Según consignó La Tercera, la instancia sesionó de forma extraordinaria para analizar la denuncia de la directiva de la colectividad, encabezada por Francisco Huenchumilla, contra el exmandatario.
El tribunal habría acordado –con un voto en contra– adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del exmandatario.

Frei tendrá la oportunidad de entregar sus descargos respecto a la decisión del Tribunal Supremo. Actualmente, el expresidente se encuentra en viaje en China.

La exautoridad se reunió en su casa con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Tras el encuentro, Frei sostuvo que se trató de “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Y agregó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”.

