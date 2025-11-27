“Un hito para nuestro país”: presentan primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

Este jueves 27 de noviembre, diversas autoridades del país —entre ellas, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo— presentaron la primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y su Plan de Acción 2025–2030.

Tal como resaltó el secretario de Estado, esta es la primera vez que nuestro país contará con una medida de este tipo orientada a los jóvenes, la cuál está enfocada en el respeto a los derechos humanos, la calidad de la oferta programática y el acceso universal a las prestaciones en el sistema de justicia juvenil. “Es un hito para nuestro país”, definió Gajardo.

El titular de Justicia valoró esta política presentada durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y que terminó de tramitarse durante este 2025 para transformarse en ley, y que tuvo un apoyo transversal. “Tres gobiernos de distintos signos estuvieron de acuerdo en que era una ley fundamental para realizar una reforma clave para que los jóvenes tengan la posibilidad de quebrar las trayectorias delictivas y poder trabajar efectivamente en reinserción social”, expresó Gajardo.

Entre las 129 medidas que contempla esta política nacional, resaltan la generación de convenios regionales para asegurar atención oportuna en salud para jóvenes y adolescentes en el sistema de justicia penal; el diseño de un modelo educativo especializado; la ampliación de la oferta deportiva en los centros; y generar acciones que contribuyan a prevenir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Para el ministro, avanzar en esta materia permite mejorar también los registros históricos de reincidencia. “Tenemos mejores índices que los que habían hace una década atrás. En materia juvenil, tenemos una reincidencia delictiva de aproximadamente un 25% al 30%; es decir, de cada 10 jóvenes, entre 2 y 3 vuelven a reincidir, y el objetivo es disminuir esa cifra. Por lo mismo, esta política nacional va en ese sentido”, destacó.

📕 Hoy presentamos la primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y su Plan de Acción 2025-2030, un trabajo intersectorial que reúne a siete ministerios y más de 20 servicios públicos. 🔎 Con 129 medidas concretas, este instrumento establece un marco de acción… pic.twitter.com/49IR89DaV7 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) November 27, 2025

Gajardo además abordó el financiamiento del plan pensando en los próximos años: “Como es una política que mandata la ley, y la misma establece que tiene que haber un plan de acción, distintos organismos públicos se comprometieron, y hay que ir evaluando también cómo se comprometen en el ejercicio presupuestario”.

“Por eso, además, es a 5 años. Nosotros cumplimos con elaborar la primera política nacional y además el primer plan de acción, y eso se tiene que ir evaluando en el tiempo. Y el Estado no puede retroceder en esta materia”, agregó el ministro.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también resaltó cómo este tipo de medidas van en la línea de evitar que los niños, niñas y adolescentes se vean envueltos en acciones delictivas y se les entregue herramientas para que se puedan reinsertar en la sociedad.

“Los procesos de reinserción también quieren prevenir que una persona siga o se mantenga, sobre todo en este caso niños, niñas, jóvenes, que se involucran tempranamente, puedan cortar esa carrera y finalmente tener una nueva oportunidad en la sociedad”, aseguró Leitao.