“Una burla”: Gazmuri (AH) arremete contra Vivanco por minimizar acusaciones en investigación judicial del caso Muñeca Bielorrusa

La controversia en torno al caso “muñeca bielorrusa” continúa con nuevos antecedentes y declaraciones. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, acusó que las recientes declaraciones de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, “parecen una burla” frente a la gravedad de las acusaciones. “Cuando dice que nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima, uno se pregunta cuál sería según ella el método normal para recibir una coima”, afirmó la parlamentaria, cuestionando el tono y el contenido de la defensa pública de Vivanco, quien enfrenta ahora una ampliación de la querella penal del CDE que podría abrir paso a su formalización.

Cabe destacar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó un giro decisivo en el mencionado caso. Esto, luego de que el organismo anunciara que ampliará la querella penal para incluir formalmente a la exministra de la Corte Suprema, a quien se investiga por presuntos pagos de coimas a cambio de fallos favorables.

La decisión se dio a conocer tras una reunión en La Moneda entre el presidente del CDE, Raúl Letelier, y los ministros del Interior y Justicia, Álvaro Elizalde y Jaime Gajardo. Allí —según dijo Letelier— el encuentro “estuvo centrado casi íntegramente” en la trama que involucra a abogados, autoridades judiciales y conservadores de Bienes Raíces.

Hasta ahora, la acción judicial del CDE apuntaba únicamente a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles; a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos; y a los conservadores Sergio Yáber, de Puente Alto, y Yamil Najle, de Chillán. Con esta ampliación, por primera vez el CDE incorpora a la exministra como querellada directa.

El anuncio ocurre después de que Vivanco fuera notificada de la tramitación de la denominada “querella de capítulos”, un procedimiento equivalente al desafuero para parlamentarios, pero aplicable a jueces en ejercicio al momento de los hechos investigados.

Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá revisar si se admite esta solicitud, paso indispensable para una eventual formalización y la aplicación de medidas cautelares.

La defensa de Vivanco

En medio del creciente cerco judicial, Vivanco rompió el silencio. En entrevista con El Mercurio, respondió a las georreferenciaciones que la vincularían a visitas frecuentes al barrio donde operaban los abogados formalizados.

Sobre ese punto, afirmó que “tendrían que presentar ellos una georreferenciación mía durante los seis años que fui ministra. ¿Cuántas veces a la semana iba al barrio? Porque eso de que dicen que es más intenso, ¿respecto de qué prueba? Es un asunto absurdo. Si una persona estuviera recibiendo coimas, no se va a ir a meter a cada rato a la oficina de los coimeros”.

En esa línea, añadió que su tránsito por la zona podría deberse simplemente a visitas personales, asegurando que “si hubo algún momento que fuera más intenso, fue que a lo mejor fui a ver a alguna persona que vivía por ahí cerca. Basta con que pidan la georreferenciación de todo mi tiempo de ministra”.

Incluso cuestionó la interpretación judicial y sostuvo que “nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima”. Así, la exmagistrada criticó la investigación en su contra y sostuvo que hay “falta de lógica”.

“Insistir en que yo fui a las oficinas de Vargas y Lagos, cuando no se tiene ni una sola prueba de eso, salvo la georreferenciación, habla del apuro que han tenido de tratar de dar por acreditadas cosas”, afirmó.

Reacciones políticas y jurídicas

Al respecto, y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Gazmuri, señaló que “estamos frente a una investigación seria, con antecedentes que deben ser aclarados y respuestas así, solo profundizan la ausencia de respeto por la ciudadanía”.

“Esto no se resuelve con sarcasmo ni liviandad. Se resuelve con verdad, con transparencia y con responsabilidad. Sus declaraciones son una falta de respeto”, sumó Gazmuri.

En tanto, el abogado constitucionalista Tomás Jordán afirmó en diálogo con El Mostrador que la exministra es el eje del caso: “Ángela Vivanco es el centro, es el punto central de la causa ‘muñeca bielorrusa’. Ella está construyendo una historia que no se sostiene. No tiene una historia paralela que la pueda sacar de esa trama”.

Así, aseguró que su formalización está cerca. “Está en una situación muy precaria, jurídica y emocionalmente, que la hace construir un argumento que básicamente no se sostiene”, expresó.

Finalmente, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo en El Diario de Cooperativa que los hechos investigados son de extrema gravedad y que “dañan la confianza en el sistema de justicia”, dijo, enfatizando que el Poder Judicial es “uno de los pilares en los cuales se sustenta nuestra democracia y el Estado de Derecho”.

Lo anterior, llamando a esclarecer todas las aristas: “No puede quedar ninguna sin investigarse. Si hay personas que cometieron delitos, tienen que responder por sus actos”.