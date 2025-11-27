Víctor Maldonado (DC): Frei “encuentra coincidencias con quienes no renuncian a ser herederos políticos de Pinochet”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el militante de la Democracia Cristiana (DC), Víctor Maldonado, hoy miembro del equipo estratégico del comando de Jeannette Jara, se refirió a la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato presidencial de la ultraderecha José Antonio Kast, que le costó al exmandatario la suspensión de su militancia.

“Es muy impactante para nosotros ver a un expresidente cuyo padre fue asesinado por la dictadura, acompañado y encontrando coincidencias con quienes nunca han renunciado a ser los herederos políticos de Pinochet y que incluso tienen que ocultarlo y no decirlo para poder seguir concursando. Esto no lo entendemos, pero como siempre ha de primar el diálogo, lo primero es escuchar, mirarse la cara y conversar qué pasó”, dijo en primera instancia.

Maldonado repasó la trayectoria de Frei y cuestionó su evolución: “Partimos con Frei en la campaña presidencial pidiendo el apoyo del Partido Comunista en su segunda postulación y diciendo que seguiría la ruta de Salvador Allende. Luego, ha tenido una cierta evolución, pareciera, en sentido contrario”.

Explicó que si bien se puede entender que un militante este en disonancia con la decisión de su directiva, es diferente “que tome una decisión pública de apoyo, todos sabemos lo que es un apoyo en política, un presidente lo sabe más que nadie, las imágenes valen más que las palabras y tiene una foto con el candidato de la ultraderecha, eso es un apoyo bastante expreso (…) de tal manera que no hay otra alternativa en un partido disciplinado que pasar esto al tribunal de disciplina. Es lo que ha hecho la directiva”.

“Un partido siempre puede tener diferencias de opinión y si está en el centro del espectro político con mayor razón. El tema está en que cuando se toman decisiones después de un diálogo interno y se vota democráticamente por la línea oficial, los que estaban a favor o los que están en contra siguen la línea que en conjunto se define. No es problema tener diferencias de opinión, lo importante es no tratar de sobreponerse a la mayoría y tomar un camino que es propio”, agregó.

El dirigente de la falange cuestionó también que Frei mantenga relaciones con el Asia Pacífico pero sostenga distancias con el Partido Comunista de Chile. En esa línea, el democratacristiano expuso que: “Hay una faceta que se olvida. Durante todo este tiempo, no solamente ha tomado un papel como particular, ha sido un representante oficial de Chile en el Asia Pacífico de más de un gobierno, constantemente. Cuando Eduardo Frei llega a China, el trato que se le da hoy, porque hoy está en China, es el que se le entrega a un mandatario”.

“Ha sido un puente con la principal potencia comunista del mundo, que es China. Entonces, ¿cuándo son buenos los comunistas? El problema del PC chileno, no es que sean comunistas, es que no son chinos. Los puentes sirven siempre entre dos orillas y un presidente, particularmente un DC, lo que uno espera es que sea también en el país y fuera el país”, señaló.

En tanto, Maldonado sostuvo que “si uno hace un gesto de escuchar a un candidato presidencial y es puente, lo menos que hace es hablar con los dos. Porque los dos son legítimos representantes y aspirantes a dirigir al país”. “Entonces, nos parece que esta tendencia tiene que ser o equilibrada o no la podemos entender. Y es importante entender lo que hace un presidente que llegó al poder con el apoyo de todos los que critican o los que no lo critican”, cuestionó.