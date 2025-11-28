Boris Barrera (PC): "Va a haber un riesgo grande de gobernabilidad con José Antonio Kast”

“Descontar seis mil millones de dólares del Estado es repetir lo que está sucediendo en Argentina”. Ese es el vaticinio que realizó el diputado del Partido Comunista (PC) y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, respecto al recorte fiscal propuesto por el candidato presidencial, José Antonio Kast.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario acusó que el planteamiento del abanderado republicano terminó permeando en la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, una instancia en que diputados del mismo partido bregaron por ajustes.

Barrera advirtió que cuando se habla de descontar dos mil millones de dólares, como propusieron los parlamentarios, eso “es mucha plata”. “A veces la gente no lo dimensiona, pero por ejemplo, la PGU cuesta dos mil 800 millones de dólares”, mencionó.

A lo anterior, el diputado del PC agregó que: “Han dado luces de que quieren recortar la grasa del Estado, despedir gente, a los apitutados, dicen, pero resulta que de acuerdo a la propuesta que hace José Antonio Kast, si quiere disminuir seis mil millones de dólares, tendría que echar casi el 40% de la gente que trabaja en el Estado. Es una amenaza terrible que sin duda, si es que llega a suceder, va a haber un riesgo grande de gobernabilidad con José Antonio Kast”.

Respecto a lo que fue la tramitación de la Ley de Presupuesto, Barrera sostuvo que fue especialmente compleja y que la derecha tuvo “una actitud rupturista desde el principio”.

El legislador fue particularmente crítico con la situación de la Fundación Salvador Allende, que finalmente quedó sin recursos estatales para el 2026. De acuerdo al parlamentario, el tema de los sitios de memoria y organizaciones de derechos es fuente de controversia todos los años, pero esta sería “la primera vez que se caen los recursos para una fundación”.

Asimismo, acusó que para reponer el financiamiento a otros sitios de memoria en la Comisión Mixta, la oposición puso condiciones, “en el tema de las rendiciones, como que no se podía ocupar más de la mitad de los recursos en contratación de personas”.

“Están tratando de instalar que esto es para financiar personas, cuando en realidad el objetivo de los sitios de memoria todos lo conocemos y es preservar, justamente, lo que tiene que ver con nuestra historia, buscando que las nuevas generaciones lo conozcan y que esto nunca más vuelva a suceder”, recalcó.

Por otra parte, requerido sobre el reajuste del sector público, Barrera se comprometió a “colaborar” en las negociaciones, donde los empleados fiscales están pidiendo un reajuste real del 2%. “Yo lo que espero es que el Gobierno escuche las justas demandas de los trabajadores, que se han ajustado bastante en lo que están solicitando, que no solamente es el 2%, sino que también están pidiendo colocar unos topes a los salarios mínimos en ciertos tramos y mejorar algunos bonos. Espero que esto termine de buena forma, porque los trabajadores del sector público son los que mantienen el Estado, los que están en los servicios, lo que tiene la relación directa con la gente”, destacó.