"Chile fortaleció su sistema": el positivo balance de la OCDE sobre la reforma de pensiones

De acuerdo con la más reciente edición del informe “Pensions at a Glance”, publicado este jueves por la OCDE, Chile logró un notable acercamiento a las tasas de reemplazo de pensiones promedio del bloque. El país escaló nueve posiciones en el ranking, situándose en el lugar número 19 entre 38 naciones, y quedando a solo 2 puntos porcentuales del promedio masculino y a 1 punto porcentual del femenino.

Este avance se explica principalmente por los cambios introducidos al sistema previsional tras la aprobación de la reforma. El organismo proyecta que la tasa de reemplazo neta para un trabajador chileno con ingreso promedio será de 61,3% para los hombres y de 61,1% para las mujeres. En comparación, el promedio de la OCDE alcanza el 63,2% para ellos y el 62,4% para ellas.

“La reforma acerca los indicadores de pensiones de Chile al promedio de la OCDE”, subraya el documento.

La organización indicó que “Chile emprendió una reforma sustancial que fortaleció su sistema de pensiones, mejorando las pensiones basadas en los ingresos, así como la protección previsional para las personas con bajos ingresos”.

En su análisis comparativo, la OCDE destaca además que “Chile y México emprendieron reformas sistémicas en sus sistemas de pensiones durante los últimos dos años”. Para el caso chileno, señala que se mejoraron las prestaciones para personas de bajos ingresos y para mujeres que ya están pensionadas, y que a futuro se elevarán las pensiones vinculadas al salario de los futuros jubilados.

Las proyecciones del estudio consideran a personas que ingresaron al mercado laboral el año pasado, a los 22 años (nacidas en 2002), y que trabajarán hasta la edad legal de jubilación. A partir de ese supuesto, la OCDE recalcula las tasas de reemplazo netas de todos los países, incorporando las reformas más recientes.

Este progreso se enmarca dentro de una trayectoria de mejora que Chile ya venía mostrando. En el informe de 2023, el país había escalado seis puestos gracias a la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque todavía se mantenía a unos 15 puntos porcentuales del promedio OCDE. En esa edición, las tasas de reemplazo netas para Chile fueron estimadas en 45,7% para hombres y 43% para mujeres. Remontándose aún más atrás, el reporte de 2021 ubicaba al país con tasas de 38,5% para los hombres y 35,4% para las mujeres, posicionándolo en el lugar 34 del ranking. Posteriormente, en 2023, avanzó hasta el puesto 28, y finalmente en la edición 2025 logró situarse en el número 19, tras los cambios introducidos por la reforma previsional.

El organismo también detalla que uno de los factores clave de esta transformación es el aumento de la tasa de cotización del empleador, que pasará desde el 1,5% actual al 8,5% en 2034. Con esta medida, Chile se situará “ligeramente por encima del promedio de la OCDE en la tasa total de contribución obligatoria”, un contraste significativo con su posición actual, que se encuentra muy por debajo de ese nivel.