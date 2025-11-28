Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de marzo de 2026


El canotaje chileno se luce en los Juegos Bolivarianos

Con ocho medallas en nueve finales disputadas, la selección nacional de canotaje ha demostrado su crecimiento en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima.

Deportes

Ayer, en El Callao, la canoísta olímpica Karen Roco demostró su vigencia y se impuso en los 200 metros. “Estoy muy contenta de aportar este oro al Team Chile. Fue una regata dura, a tope. Estaba un poco ansiosa porque quería competir luego. Ahora estoy más relajada, tranquila y esperando lo que se viene mañana. Será un gran desafío competir junto a Sley Figueroa en la canoa doble”, comentó la oriunda de Constitución.

Este viernes será el último día del piragüismo y el Team Chile tendrá nuevas opciones de subirse al podio en las cuatro finales restantes. Asimismo, será la jornada decisiva en el esquí náutico.

La delegación chilena contabiliza 16 oros, 17 platas y 22 bronces.

MEDALLAS
ORO – Arantza Inostroza, Lisa Montecinos y Rafael Santibáñez (Esgrima) / Equipo Femenino de Florete
ORO – Karen Roco (Canotaje) / C1 – 200 Metros.
ORO – Joel Álvarez (Gimnasia) / All Around
PLATA – Camilo Valdés y Marcelo Godoy (Canotaje) / K2 200 Metros.
PLATA – Camilo Valdés, Julián Cartes, Marcelo Godoy y Sebastián Alveal (Canotaje) / K4 200 Metros.
PLATA – Josué Armijo, Ignacio Varas, Joel Álvarez y Diego Espejo (Gimnasia) / All Around por Equipos.
BRONCE – Andrés Gallardo (Tiro con Arco) / Arco Recurvo.
BRONCE – Andrés Gallardo, Andrés Aguilar y Doménico Frigerio (Tiro con Arco) / Arco Recurvo por Equipos.
BRONCE – Felipe González, Pablo Núñez y Jorge Valderrama (Esgrima) / Equipo Masculino de Espada.
BRONCE – Giselle Delgado y Anita Pinto (Squash) / Equipo.
BRONCE – Matías Poncell y Trinidad Prieto (Vela) / Snipe Mixto.
BRONCE – Daniela Castillo (Canotaje) / K1 200 Metros.
BRONCE – Matías Jiménez (Canotaje) / C1 200 Metros.
BRONCE – Héctor Quintana (Ciclismo) / Contrarreloj.

2

