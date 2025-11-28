En homenaje a Carmen Bueno y Jorge Müller: este 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno

Desde este año, cada 29 de noviembre se conmemora oficialmente el Día del Cine Chileno, una fecha que rinde homenaje al legado de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos por la DINA en 1974. Para marcar esta primera celebración institucional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Red de Salas de Cine de Chile, realizará funciones especiales en 36 salas independientes a lo largo del país, con programación gratuita o a mil pesos.

“Esta conmemoración tiene un tinte muy especial porque logramos oficializarla y cumplir con una demanda impulsada por sus familias”, afirmó la ministra Carolina Arredondo, quien subrayó su importancia en un contexto donde —dijo— se intenta “reescribir la historia” y se revictimiza a quienes aún buscan verdad y justicia.

El 29 de noviembre de 1974, mientras Bueno y Müller caminaban por la calle Francisco Bilbao con Los Leones en dirección a ChileFilms, lugar donde trabajaban, fueron detenidos por agentes de la DINA y trasladados al centro de detención clandestino conocido como Villa Grimaldi.

Carmen Bueno participó en “La Tierra Prometida”, de Miguel Littin y actuó en “Esperando a Godoy”, de Cristián Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro. Tenía 24 años el día que fue secuestrada por la DINA. Por su parte, Jorge Müller integró el equipo de “La Expropiación y Realismo Socialista” de Raúl Ruiz y en “La Tierra Prometida”. Su trabajo más destacado fue en “La Batalla de Chile”, documental compuesto de tres películas de Patricio Guzmán que nunca alcanzó a ver. Tenía 27 años la mañana del 29 de noviembre de 1974.

Esta conmemoración del Día del Cine chileno se da en medio de la instalación en el debate público de corrientes negacionistas que incluso se tomaron la discusión presupuestario en el Congreso Nacional.

En este contexto, la ministra Arredondo sostuvo que esta conmemoración “es profundamente relevante”. “Estamos en un contexto donde pareciera que constantemente se busca reescribir la historia del país, una historia que además es muy dolorosa. Esta discusión en el Congreso es profundamente revictimizante, especialmente considerando que existe una política de Estado como el Plan Nacional de Búsqueda”, puntualizó la secretaria de Estado.

Así, detalló que: “Hace algunas semanas promulgamos el Día de las Bandas y Orquestas Juveniles e Infantiles Jorge Peña Hen, y días después aparecieron sus extremidades en Coquimbo”.

El destacado músico y director de orquestas, Jorge Peña Hen, es una de las tantas víctimas de la Caravana de la Muerte. Comitiva militar encargada por el dictador Augusto Pinochet que, en su paso por La Serena en octubre de 1973, asesinó a 15 personas.

El pasado 30 de octubre, y en el Día Nacional del Ejecutado Político, sus familiares se reunieron con el ministro en visita encargado de las causas de derechos humanos de la zona norte, Sergio Troncoso. En dicha cita, el juez les dio a conocer los resultados de las últimas pericias de ADN realizadas, y que llevaron al hallazgo de nuevos restos óseos de Peña Hen.

Las diligencias se llevaron a cabo debido a una serie de errores en la identificación de las víctimas, realizadas por el Servicio Médico Legal. En 1998, desde una fosa común en el Cementerio de La Serena, fueron recuperados los cuerpos de 18 personas: 15 que fueron asesinadas por la Caravana y otras tres ejecutadas en la Región de Coquimbo entre los meses de septiembre y noviembre del 73.

“Cuando se niega la dictadura, la desaparición forzada y la tortura ocurrida en Chile, y se quita financiamiento a espacios de memoria, se vuelve al mismo lugar. Preocupa el país que queremos construir: si no somos capaces hoy de construir una cultura democrática, es muy difícil que en los próximos años podamos hablar de algo distinto”, sentenció la ministra.

La cartelera del Día del Cine Chileno

Daniela Fuentes Posada, coordinadora general Red de Salas Cine, en la presentación del programa, dio a conocer que son 36 los espacios independientes de Arica a Aysén, incluyendo Rapa Nui, que harán parte de la conmemoración.

“Por segundo año consecutivo, como red somos los encargados de producir las actividades organizadas por el Ministerio de las Culturas. Queremos celebrar esta alianza, porque la colaboración entre la sociedad civil organizada, como la Red de Salas de Cine, y el Estado a través del Ministerio de las Culturas es clave para propiciar un acceso más amplio a los contenidos audiovisuales”, afirmó Fuentes.

“Este evento es una vitrina especial que invita a celebrar la diversidad y calidad del cine chileno, y se suma al trabajo permanente que realizamos en distintos espacios del país. La invitación es amplia: tendremos cine infantil, funciones con accesibilidad para personas con discapacidad sensorial, funciones especiales para cuidadoras y cuidadores de Chile Cuida, para personas mayores, y también funciones abiertas a todo público a mil pesos o gratuitas”, complementó.

En esta versión del Día del Cine Chileno se exhibirán más de 30 largometrajes nacionales, entre los que destaca el reestreno de las dos películas más populares del último tiempo en cines: “Denominación de origen”, dirigida por Tomás Alzamora, y “Me rompiste el corazón”, dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky.

Entre otros títulos se encuentran los largometrajes de ficción “La ola” (2025), de Sebastián Lelio; “El pa(de)ciente” (2021), dirigido por Constanza Fernández y protagonizada por Héctor Noguera; y “La nana” (2009), de Sebastián Silva y protagonizada por Catalina Saavedra. Se suman algunos documentales como la recién estrenada “Ensayos y errores” (2025), de Ignacio Rojas Vallejo.

También se exhibirá la película patrimonial, “El húsar de la muerte”, dirigida por Pedro Sienna, que este 2025 cumple 100 años desde su estreno y otros títulos que ya son parte de la historia del cine chileno como “Esperando a Godoy” (1973-2023), de Cristián Sánchez; “Johnny 100 pesos” (1993), de Gustavo Graef Marino; y el documental “La flaca Alejandra” (1994), dirigido por Carmen Castillo.

Estudiantes de educación básica de distintas instituciones del país podrán disfrutar de títulos como “31 minutos, la película” (2008), dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, tras un gran paso por el espacio musical estadounidense Tiny Desk. Además de otros largometrajes como “Nahuel y el libro mágico” (2020) de Germán Acuña; y el clásico nacional “Ogú y Mampato en Rapa Nui” (2002), dirigido por Alejandra Rojas Tellez. En el caso de los más grandes, tendrán la oportunidad de ver “Los afectos” (2024), película dirigida por Aníbal Jofré y protagonizada por Gastón Salgado y el cantante Gianluca; y “Muertes y maravillas” (2023), dirigida por Diego Soto.

Destacan también funciones gratuitas en distintas regiones especialmente dirigidas a grupos con discapacidad sensorial o neurológica, personas mayores y cuidadoras/es adheridos al Programa ChileCuida.

