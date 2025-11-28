Jeannette Jara suma nuevo respaldo tras reunión con Luisa Durán, esposa del expresidente Lagos

Una semana que ha estado marcada por la figura de los expresidentes finalizó con el encuentro entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara y la esposa del expresidente Ricardo Lagos, Luis Durán.

Esta reunión se suma al encuentro de Jara este mismo jueves con la expresidenta Michelle Bachelet. Tras la cita, la candidata a secretaria general de la ONU emitió un comunicado en el que destacó que la aspirante a La Moneda es “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Esto ocurrió a pocos días del encuentro entre Eduardo Frei y José Antonio Kast, cita que le valió al exmandatario la suspensión temporal de su militantica en la Democracia Cristiana.

Respecto a la reunión entre Jeannette Jara y Luisa Durán, el comando de la candidata informó que ésta tuvo lugar en el domicilio de Jara la mañana de este viernes, donde abordaron principalmente los programado impulsados por la ex primera dama durante su paso por el Palacio Presidencial.

“Vine acá por invitación de Jeannette para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época en que Ricardo fue Presidente. Sobre todo Sonrisa de Mujer y la Orquesta Juvenil, porque yo también tengo preocupación, al igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose. Sería una pena. Ya hay por lo menos uno o dos que ya desaparecieron del mapa, que ya no están. Conversar con ella era muy importante para contarle mi experiencia”, señaló Durán.

Jara, por su parte, agradeció la visita y resaltó que la ex primera dama, “nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan”. “Nosotros le contamos sobre nuestras propuesta, Sonrisas que Sanan, que busca, de alguna manera, también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país”, detalló.

A lo anterior, la candidata agregó que, de ser elegida Presidenta, le gustaría mantener el proyecto de la Orquesta Filarmónica: “Quiero impulsar y seguir reforzándolo, porque ha dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de nuestro país, de construir unas carreras en torno al tema de la música que ni siquiera se habrían imaginado”.

FA defiende reunión con Bachelet: “Nadie tenía dudas de a quién apoyaba”

Desde el comando de Jara, comentó esta reunión el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coublé, quien relevó que tanto el encuentro con Michelle Bachelet como el sostenido con Luisa Durán, se enmarcan en un intento por apoyarse en la experiencia de dos mujeres “que han logrado importantes avances en el país”.

“Creo que son mujeres que han cambiado la historia de Chile y Jeannette Jara viene de esa tradición, ha trabajado con ellas y por lo tanto, creo que escuchar en estos minutos sus consejos, poder conversar sobre el momento que vive Chile y también apoyarse en su sabiduría y su experiencia, es algo que sin duda es positivo para la campaña”, expresó.

Coublé fue requerido especialmente sobre la cita con Bachelet y las supuestas limitaciones que ésta tendría para manifestarse, por su candidatura a secretaría general de la ONU. El líder del Frente Amplio, desestimó aquello y recalcó que esa campaña no tendría por qué inhibir a la exmandataria de manifestar su opinión política.

“Jeanette Jara fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, han trabajado juntas y yo creo que nadie tenía dudas de a quién apoyaba Michelle Bachelet. Por lo tanto, creo que este encuentro solo fortalece la candidatura, le da apoyo, respaldo y consejos en un momento que es difícil”, aseguró.

En esa misma línea, Coublé sostuvo que si José Antonio Kast es elegido Presidente, sería “mezquino” que intentara “castigar a Michelle Bachelet por haber dado un apoyo en esta elección, siendo lo que representa a nivel mundial, el honor que tendría Chile de tener una secretaria general de las Naciones Unidas”.

A su juicio, mostraría “la pequeñez de José Antonio Kast y por eso mismo yo no llamaría a votar por él”.