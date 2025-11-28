Kast desafía a Boric a viajar al norte por crisis fronteriza: "Debería tomar un avión desde Punta Arenas hasta Arica"

Desde la ciudad de Ancud, el candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, desafió al Presidente Gabriel Boric, a viajar al norte del país para “hacerse cargo personalmente” de la situación migratoria.

El emplazamiento de Kast ocurre luego de que más de 100 personas migrantes pasaran la noche en la frontera entre Chile y Perú, intentando salir del país para regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, no han podido hacerlo debido a la presencia de militares peruanos que custodian el límite fronterizo y les impiden el ingreso por no contar con la documentación necesaria.

El abanderado republicano afirmó que: “En el norte hay una situación muy compleja en el tema fronterizo, usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación”.

La crisis migratoria sigue escalando en la frontera con Perú y el Presidente Boric aún no reacciona. Quedan 103 días para que se termine este gobierno y las soluciones no pueden esperar. pic.twitter.com/kniI12cPHB — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 28, 2025

El candidato fue categórico en su solicitud, señalando que la gravedad del momento exige que el Mandatario “hoy debería tomar un avión desde Punta Arenas hasta Arica”.

Este escenario se desarrolla en un contexto marcado por la reciente decisión del presidente peruano, José Jerí, quien el pasado 24 de noviembre anunció el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias del sur de Perú que limitan con Chile, argumentando que la inseguridad en el país andino se debe en gran medida a una desatención de sus fronteras.

En paralela, José Antonio Kast dirigió un mensaje directo a los migrantes, haciendo un llamado “a los inmigrantes irregulares: quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”. Advirtió que quienes deseen regresar al país de manera legal no pueden tener “ninguna falta o irregularidad”. Finalizó con una advertencia contundente: “Si no salen voluntariamente, luego tendrán que hacerlo con lo que tienen puesto”.