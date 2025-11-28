La ruta íntima de Olivia García: "Soy fan de mostrar vulnerabilidad y no estar con esa máscara de que todo está bien"

Las relaciones humanas rebosan de complejidad. Un estado de las cosas que, muchas veces, despierta un huracán de sentimientos que trae consigo inseguridades, vulnerabilidad y asimetrías que son difíciles de encausar.

Eso es, en parte, el viaje que emprende Olivia García en “Te daría tanto“. El más reciente disco de la cantautora nacional y que observa con honestidad no solo la comprensión de los afectos, sino también las dificultades que conlleva el establecimiento de los límites como una forma de autocuidado.

“A veces, cuando tengo la cabeza media confundida o estoy atravesada con alguna situación, pesco la guitarra y me pongo a componer. Eso me ayuda a tener más claridad de qué es lo que me está pasando”, confidenció la artista sobre el rol que juega la música en sus procesos personales.

En ese contexto, expresó que las seis canciones que dan forma a este EP surgieron durante un tránsito en el que “estaba mirando mucho mis relaciones con distintas personas: con algunas amistades, familiares, etc., y ciertas dinámicas que siento que no me estaban haciendo bien. Tenía muy poca capacidad de poner límites sanos. También harto sentimiento de culpa por distintas dinámicas que pasaban”.

“Empecé un proceso personal de mirar eso, de abordarlo, y acompañada de terapia; literalmente yendo a la psicóloga a hablar todas estas cosas. Y poquito a poco empecé a sanarlo, a entender mejor, aprender a poner los límites que eran necesarios; a soltar las relaciones y las amistades que, de frente, no me estaban haciendo bien”, compartió García.

Y aunque se trata de letras inspiradas en sus propias vivencias, la cantautora igualmente espera que quienes escuchen estas canciones puedan encontrar un bálsamo que los haga sentir acompañados en este tránsito.

“Soy psicóloga. Egresé de la universidad recién este año, y que me gusta mucho que, de alguna forma, mis canciones puedan conectar con las emociones de las otras personas. Que cada uno las lleve a las vivencias que está teniendo y que les sirvan para aliviar algún tipo de dolor. O para, no sé, simplemente acompañar la emoción que sea que estén sintiendo. Me encantaría creer que mis canciones puedan ser medias terapéuticas en ese sentido. Y seguir caminando en esa senda de hacer música que sea capaz de acompañar las emociones y las vivencias de otros“, explicó la artista.

Algo que constituye una declaración de principios bastante clara para Olivia: “Hay una canción mía que no es de este disco, sino del primero, bautizado ‘Un nuevo refugio‘. Se llama ‘Flor de fuego‘ y habla justamente de eso: de conectar con la pena y la vulnerabilidad para poder florecer. Hay una frase que siempre que la canto me pega mucho, que es ‘y encuentra su valor abrazando fuerte su temor’. Me identifico mucho con eso, con que es necesario mirar la vulnerabilidad y conectar con ella para florecer, crecer y construir una vida y relaciones saludables. Es importante darle espacio a eso y me encanta estar hablando de esto en esta entrevista porque justo hace unas semanas estaba comentando con mi equipo que me encantaría mostrar más este lado ligado a la salud mental que a mí me interesa tanto, y que mi proyecto musical también tenga esa vuelta”.

Entre las nuevas y viejas exploraciones

Pero más allá de las peculiaridades líricas de este EP, la cantautora también lo valora como un espacio que le permitió explorar nuevas sonoridades y desafíos en lo sonoro. “Arturo Zegers fue quien produjo, mezcló y masterizó el disco. Él es parte de mi sello, Ladera Volcán, y todo lo grabamos en los estudios que quedan en el sur, en Pucón. Es un lugar maravilloso, en medio del bosque, al lado del volcán Villarrica. Realmente es un espacio muy inspirador creativamente. Y fue bacán porque lo partimos haciendo justo cuando había recién lanzado mi primer disco”, precisó García.

“Ese álbum tenía mis primeras canciones, que había compuesto hace mucho tiempo. Y siento que satisfizo mucho las ganas que tenía de hacer un primer disco, de concretarlo, de mostrar este trabajo a la gente. Arturo y los de Ladera Volcán me pillaron justo en un momento en el que estaba muy dispuesta a explorar otro tipo de sonoridades, texturas, instrumentos y estilos“, sumó.

Eso, en una dinámica que tuvo como eje la dinámica de “crear en el estudio muy a modo de exploración, jugando a ver hasta dónde nos llevaban las canciones. El Arturo tiene un montón de máquinas en su estudio: sintetizadores, distintos instrumentos, de todo. Él empezaba a jugar con algún sinte, me pasaba otro y me decía ‘ya, haz una melodía acá’, o ‘haz algo con este arpegiador'”.

“Para mí fue increíble y a la vez desafiante porque me sacó completamente de mi zona de confort, que era la guitarra y la voz“, confesó la chilena. “Me incentivó a explorar la guitarra eléctrica, los sintetizadores e incluso el piano. Empecé a tomar clases de piano mientras estábamos haciendo este disco y hay una de las canciones que se llama ‘Silencio‘, que es la primera de mi vida que compuse en piano. Me abrió otro campo de posibilidades en lo creativo y llegamos a una propuesta súper única que mezcla mucho esta producción que tal vez es un poco más oscura, alternativa y atrevida con la intimidad, la vulnerabilidad, con la raíz de la que vienen estas canciones”.

Contexto donde, además, hubo espacio para recurrir a las referencias históricas que han inspirado su trabajo artístico. Una de ellas, la autora española Christina Rosenvinge. “Es de mis principales referentes. Nací en el 2001 y cuando era chica mi mamá era muy fan de Christina y Los Subterráneos. Ella ponía todo el rato sus canciones y me empecé a relacionar con la música escuchando a Christina y de otras artistas —hartas artistas mujeres, de hecho—, como Shakira o la Ana Torroja de Mecano“, enumeró García.

Mientras que, desde Chile, asoman voces tan fundamentales como Camila Moreno, Mon Laferte y Francisca Valenzuela. Grupo donde el músico Benjamín Walker también juega un rol crucial: “Lo admiro mucho, me encanta su trabajo, lo sigo hace un montón de tiempo y, de hecho, varias veces he dicho que es mi cantautor favorito chileno”, confesó Olivia.

Por eso es que ubica “Qué sacamos con hablar”, su colaboración con Walker en este último disco, como una de las canciones fundamentales de este EP. “Fue concretar un sueño. No pensé que íbamos a lograr esto tan pronto, porque era algo que quería desde que partí mi proyecto musical, pero lo veía como un sueño súper lejano. Él tiene muy trabajado su oficio de hacer canciones y aprendí demasiado de sus técnicas, de la forma en la que escribe. Fue un proceso enriquecedor para mí como compositora y cantautora. Así que le agradezco mucho por haberse querido sumar a esta canción”.

Todo esto, en una propuesta que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que podrá ser disfrutado por las y los asistentes de la próxima edición de Fluvial, emblemático festival valdiviano que se realizará del 10 al 13 de diciembre y que tendrá a Olivia García como parte del cartel del jueves 11.