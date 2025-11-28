Minvu solicitó orden judicial para tasación de ex Colonia Dignidad

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través del Serviu de la Región del Maule inició las diligencias para realizar la tasación material al interior de la ex Colonia Dignidad, esto luego que el Gobierno firmara el decreto de expropiación de gran parte de los predios para convertirlos en sitio de memoria.

Según dio a conocer el Minvu, al llegar al lugar, dos profesionales expertos del área de tasación junto a dos funcionarios jurídicos de Serviu Maule fueron recibidos por alrededor de 30 colonos, reunidos en un salón, para luego comunicarles que no existía autorización por parte del directorio para ingresar a hacer la tasación.

Debido a esta situación y por corresponder a un mandato presidencial, el Serviu interpuso una solicitud judicial en el Tribunal de Letras de Parral para acceder al terreno y, en caso de ser necesario, contar con apoyo de la fuerza pública para hacer efectiva la tasación. Lo anterior, siempre y cuando no se permita de manera voluntaria el ingreso de los peritos tasadores al terreno de la ex Colonia.

Además, pidieron una audiencia con el juez del Tribunal de Letras de Parral para informar las presentaciones realizadas referentes a la autorización judicial.