Modernizará el sistema: presentan Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026-2038

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, encabezaron la entrega de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026–2038. Esta propuesta fue elaborada por el Consejo Asesor con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y contó con una transversalidad de expertos y académicos.

La estrategia presentada se enmarca en la Agenda de Modernización que impulsó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y propone una hoja de ruta de largo plazo para orientar las transformaciones y prioridades del sistema de educación superior durante los próximos 12 años. “Tenemos la misión, ya no como Gobierno, como Estado, de desarrollar una visión estratégica de la educación superior chilena en tanto sistema”, expuso el ministro Cataldo en su discurso.

“Se trata de compartir un propósito, un horizonte común que es formar a nuestra ciudadanía, generar conocimiento e innovación en aras del desarrollo de Chile, de su territorio y del bienestar de sus habitantes”, prosiguió el secretario de Estado.

Con la visión de largo plazo, lo que abarca a los próximos tres gobiernos, Cataldo relevó que “es de esperar que prontamente podamos poner en marcha las acciones que aquí se ponen y que buscan en definitiva desplegar todas las potencialidades de la educación superior chilena, posicionarla como referente regional y favorecer su capacidad de anticipación y adaptación en pos de la sostenibilidad de todo el sistema”.

📄 La Estrategia fue elaborada por el Consejo Asesor convocado para este objetivo

Esta estrategia permitirá modernizar la arquitectura del sistema, con énfasis en calidad, pertinencia y equidad. Además, impulsará trayectorias formativas más flexibles, eficientes y articuladas; y permitirá que el sistema responda a los desafíos del futuro como la digitalización, la inteligencia artificial, sostenibilidad, cambios laborales, entre otros.

Esta planificación contempla 16 objetivos estratégicos, 52 líneas de acción y revisiones cuatrienales, en 2030 y 2034 para ajustar énfasis y prioridades según los cambios de la sociedad para entonces.

En la instancia, el académico y presidente del Consejo Asesor de la estrategia, Pablo González, valoró la orientación que tendrá la iniciativa. “Visualizamos un futuro posible, un sistema de educación a lo largo de la vida altamente efectivo y eficiente. Estructurado en términos de capacidades y saberes, cuyas certificaciones cuentan con amplio reconocimiento internacional”, afirmó.